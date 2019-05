Vecinos de la primera y segunda etapa del Recreo de Durán recuperan sus espacios públicos

La mañana de hoy 24 de mayo de 2019 moradores de las primera y segunda etapa de El Recreo del vecino cantón Durán, realizaron una limpieza profunda de los parques principales, parqueos, además de otros espacios públicos de esos sectores.

La minga se hizo con la finalidad de recuperar esos sitios que estaban llenos de maleza y basura por meses. “Los niños no tenían donde jugar. Yo no traía a mi hijo porque había monte, mosquitos y se me podía enfermar. Ahora todo luce agradable”, comentó Madelayne Bermúdez, moradora de la segunda etapa.

Otra de las quejas que motivó a los habitantes a poner en orden sus espacios públicos, fue la presencia en los parques de adictos a los estupefacientes. Aseguran que antisociales llegaban a consumir droga a cada instante, restando espacio a los niños, parejas y familias que querían recrease.

La minga empezó desde muy temprano, incluso, cuando el sol todavía no salía. Con escobas, tachos de basuras y otras herramientas de limpieza, más de 20 vecinos hicieron la labor comunitaria a favor de todo el vecindario. Los espacios quedaron totalmente limpios.

Para efectuar la labor, los habitantes pidieron la ayuda de personal del Municipio, para colaborar con mano de obra, sacos y otras herramientas. También estuvieron miembros del Distrito de la Policía resguardando la actividad.