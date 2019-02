“El énfasis en la educación técnica y tecnológica nos ha hecho olvidar la educación humana. No hay espacio para la creatividad o la libre educación. Hoy los chicos no solo tienen mucho que aprender, sino que no tiempo para hacerlo”.

Con esa reflexión, el subsecretario de Fundamentos Educativos, José Brito, dio el discurso inaugural de la presentación del modelo a implementarse para la enseñanza en valores propuesta por el colectivo Educación en Valores, que, a solicitud de los organizadores, se llevó a cabo ayer en el auditorio de Gráficos Nacionales.

El Comité Cívico Pro Centro de Guayaquil y Contrato Social por la Educación en el Ecuador propusieron al ministro de Educación, Milton Luna, rescatar los valores perdidos. El funcionario asistió a la cita a absorber todas las ideas propuestas.

Luna reconoció a EXPRESO que el país está cansado de malas noticias, de abrir el periódico, escuchar la radio y conocer la realidad: corrupción, persecución, juicios... “La gente quiere buenas noticias y ese espacio lo brinda, lo debe brindar la educación”, precisó.

Coincide con todos los expositores en que este acuerdo es una necesidad frente a una sociedad que cada vez se descompone más. “La respuesta a eso es una fuerza social que grita: ‘no quiero descomponerme: quiero avanzar y quiero encontrar una luz’. Esa luz, son los niños”, continuó.

Funcionarios de varias entidades educativas, como el colegio República de Francia y la Academia Naval Guayaquil, compartieron su experiencia en torno a la ejecución de proyectos artísticos que han resultado favorables a la hora de rescatar valores. Ambas instituciones instaron al ministro a aumentar las horas clase de arte y disciplinas similares.

Otros ponentes, como la educadora y activista Chantal Fontaine, fueron más enfáticos en la necesidad de trabajar desde los hogares con esta iniciativa de ‘rescate’. “Los valores están adentro, solo debemos extraerlos. Son depositados en casa, cuando niños, el trabajo es revolver eso que está plantado en el fondo del ser, reactivarlo con intelecto”, soltó Fontaine en un discurso que terminó con una ovación.

Ella cree que es extremadamente necesario trabajar con los padres. “He estado en las cárceles de Quito y Guayaquil. Es verdad que hay escuela, pero siguen entrando personas a la cárcel. El cambio empieza, debe empezar, en la mente. Esa es la propuesta que venimos a hacer”, concluyó después de mostrar varias diapositivas.

También estuvo presente el rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, quien destacó lo agradable que es encontrarse con personas comprometidas con la educación. “Tenemos que salir de un ambiente de 12 años de encasillamiento en donde nos olvidamos de la educación intrínseca del ser humano, de los valores sociales, de los principios humanos...”, exclamó.

“Ya la educación enciclopedista pasó. Debemos enseñarles a los niños a pensar, enseñarles valores, principios, ética, cívica. Dejen a las escuelas utilizar los métodos más adecuados, eso se llama valor incorporado de la educación. Las autoridades deben dar lineamientos generales, no estar allí para atosigar al sistema”, aconsejó Passailaigue.

Esta primera reunión, adelantó José Brito, es la primera fase de un proceso: “encontrarnos, expresar todo lo que no teníamos posibilidad de decir por miedo a ser amenazados”.

Es importante, destacó, ver la coincidencia de pensamiento. “No somos más que pasajeros ahora, pero quisiéramos dejar algunos nidos, y que no nos sorprendan otra vez los mismos”.

Antes, reflexionó, el Estado nos decía qué comer, qué pensar, qué vestir. Eso es lo que se debe cambiar ahora. “Celebro las experiencias vividas pese al estado hiperrregulador en el que estuvimos. Ahora estamos tratando de resolver los problemas”, concluyó.

Milton Luna

Ministro de educación

“Sin sociedad civil no hay cambio”

Se explicó que habrá un alcance televisivo del proyecto para enseñar valores en zonas rurales, ¿cómo avanza eso?

Estamos trabajando para implementar esto a mediados de año. Se coordinará con la Secretaría de la Comunicación la utilización de un espacio, como ahora lo hace EducaTV. Se destinará una franja para hacer énfasis en la formación en valores. Habrá que invertir.

¿Se ha pensado en incluir como aprendices a los maestros?

Sí. La escuela de padres no es ningún invento. Esto debe ser recuperado para establecer un enlace entre la familia y la escuela. Hay muchas ideas con las que salimos de esta reunión, sobre todo en el tema del arte como reproductor y canalizador de valores, y sobre todo de creatividad, enlazada a la formación tradicional.

Muchas personas destacan su labor y acción en lo que tiene que ver con el rescate de valores, ¿qué piensa?

Tras la experiencia que tenemos, hay el acumulado de un esfuerzo de construcción social y ciudadana. Eso está siendo canalizado con mi presencia, pero es un trabajo que hemos venido haciendo por años. El esfuerzo está en la gente.

¿Cuán medular es la participación ciudadana en este tipo de citas?

Fundamental. Sin sociedad civil, sin padres y madres movilizados, simplemente no hay cambio. Lo que hace un Estado democrático es canalizar ese esfuerzo y a su vez necesitamos que se construyan políticas públicas que respondan a las necesidades de esa sociedad. La educación facilita eso.

Más datos

Más lectura

Una de las iniciativas presentadas fue la de incentivar la lectura de al menos un libro por semana en las escuelas, puesto que existe un déficit en el país.

Un colectivo

Se propuso que se cree una mesa de convergencia de educación en valores con sede en Guayaquil, pero que represente a todo el país.

Arte

Impulsar el arte en todas sus aristas y aumentar las horas de clase de esta disciplina, fue otra de las medidas expuestas ante el ministro de Educación.

Todos

Que haya una educación integral e inclusiva fue otro de los puntos analizados en la cita de ayer.