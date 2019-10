Los colegios registraron una alta inasistencia estudiantil

Bancas vacías, salones a medio llenar y profesores impartiendo clases a pocos estudiantes fue el panorama que se observó ayer en los planteles fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de Guayaquil, donde la inasistencia escolar fue muy alta, pese a la disposición del Gobierno de que las actividades se reanuden en el régimen Costa.

Las clases fueron suspendidas el jueves y viernes pasado, a nivel nacional, para preservar la seguridad de los alumnos, tras el paro de la transportación que rechazó la eliminación del subsidio de la gasolina, una de las medidas económicas adoptadas por el régimen.

Algunos padres llevaron ayer a sus hijos a los centros educativos para cumplir con la disposición; mientras que otros decidieron dejarlos en casa, ante el temor de que se produzcan actos vandálicos como los ocurridos la semana pasada.

Durante un recorrido realizado por Diario EXPRESO, por varios planteles de la ciudad, se pudo constatar la inasistencia de casi la mitad del alumnado.

La cifra fue corroborada por los rectores de los planteles, quienes consideraron justificada esa falta, debido a la situación presentada en las últimas horas en la ciudad, a consecuencia de los actos de violencia y saqueos registrados.

“Por simple lógica la falta debe ser justificada, ya que el no haber venido a clases no es un capricho de los estudiantes, quienes a lo mejor han tenido algún problema que deberán demostrar”, dijo Guillermo Vázquez, rector de la Academia Naval Altamar.

En unidades educativas como Ecomundo y Copol, por ejemplo, los profesores estaban laborando, pero no quisieron impartir clases nuevas para no perjudicar a quienes, por diferentes razones, no pudieron llegar al aula. Ellos se dedicaron a desarrollar ejercicios de refuerzos en las diferentes materias y a trabajar de manera personalizada con estudiantes que pudieran tener desfase en alguna asignatura.

“Lo recomendable es hacer un seguimiento de los temas que se han estado viendo y atender de manera individual alguna necesidad que se presente”, manifestó Raquel Maquilón, rectora de Ecomundo.

En otros colegios como el Eloy Alfaro, César Borja Lavayen (público), Santa Mariana de Jesús (privado), los pocos estudiantes que acudieron fueron enviados a casa en compañía de sus padres, a partir de las 09:00. “No podemos dar clases a dos alumnos por aulas”, dijo una maestra de un plantel.

Antonieta Veloz, madre de familia, comentó que ella llevó a su hijo a la escuela que queda en el sur de la ciudad; pero después que le tomaron la lista de asistencia lo fue a retirar porque temía que se repitan los hechos violentos en la zona. “En casa está mejor cuidado y yo me siento más tranquila”, enfatizó la ama de casa.

Alexandra Higgins, subsecretaria de Educación de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde hay 1.571 unidades educativas, aseguró que luego de un recorrido se constató que la asistencia de los estudiantes a clases fue aproximadamente del 57 %.

“La inasistencia de los demás estudiantes fue por decisión de sus padres, no porque las instituciones no hayan trabajado normalmente”, aseveró, al manifestar que la poca asistencia del alumnado no perjudica la jornada escolar.

Pero Rodolfo Chang, rector del Colegio Politécnico, asevera que esta situación ha originado la reprogramación de ciertos eventos que estaban previstos para estos días, y que en lo académico no se puede avanzar de acuerdo al cronograma planteado en el calendario escolar.

La Subsecretaria de Educación informó que las clases serán recuperadas y que está a la espera de que se emitan los lineamientos respectivos.

En las universidades, las actividades académicas fueron suspendidas; solo laboró el área administrativa.