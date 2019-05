Educación firma un convenio para fortalecer el Bachillerato Técnico Productivo

La Subsecretaría de Educación de la Zona 8 firmó este viernes 10 de mayo del 2019, un convenio de cooperación con la Fundación Holcim Ecuador para fortalecer el programa de Bachillerato Técnico Productivo (BTP) que desde el 2017 se puso en marcha en los establecimientos educativos del régimen Costa.

El convenio permitirá el desarrollo de competencias relacionadas a la Seguridad Industrial y a la Gestión Especialista en Ventas de 42 bachilleres graduados en la Unidad Educativa Puerto Hondo y en el Colegio Técnico Chongón, en la provincia de Guayas.

El Bachillerato Técnico Productivo tiene un año adicional al de la graduación de un estudiante de secundaria. El objetivo es que los alumnos se formen en oficios y que se fortalezca la educación técnica y tecnológica del país.

Este sistema de educación dual vincula al estudiante con el campo laboral, ya que le permite poner en práctica, en una empresa, la teoría recibida en el aula.

Durante el proceso de formación, los alumnos son sometidos a evaluaciones y a exámenes quinquemestrales. Al término del mismo, que dura 10 meses, ellos reciben un certificado que los acredita como bachilleres técnicos productivos.

Esta modalidad también se imparte en establecimientos educativos de Quito y Cuenca.

María Apolinario, de 18 años, quien se graduó en febrero pasado en el colegio Puerto Hondo, dijo que la firma del convenio será de gran benefició para ella y sus compañeros, ya que “nos abre las puertas para tener un mejor futuro”.

Los mismo opinó Bryan Miranda, de 19 años, quien se graduó de bachiller técnico hace dos años y todavía no logra un cupo en la universidad pública para estudiar la carrera de Ingeniería Industrial. “Creo que el certificado de Bachiller Técnico Productivo me permitirá conseguir un trabajo a mediano plazo. Voy a perfeccionarme en el área de la Seguridad Industrial, pero no dejaré de insistir hasta ingresar a la universidad para seguir lo que quiero”, manifestó.

El convenio de cooperación fue firmado por Érika Laínez, subsecretaria de Educación de la Zona 8; Ricardo Romero, representante de Holcim; Pedro Calderón, rector de la Unidad Educativa Puerto Hondo; y Mayra Bustamante, rectora del Colegio Técnico Chongón.