Eduardo Argudo plantará árboles nativos y frutales

Eduardo Argudo es el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Ecuatoriano. Desde el movimiento civil Iniciativa Guayaquil, fue elegido para estos comicios seccionales por una propuesta a la que denominó ‘Guayaquil de mis derechos’, que tiene ejes de acción para una ciudad más humana y ecológica.

Para efectos de este análisis, decide desglosar el trabajo planeado en el aspecto ambiental. El primer eje es el arbolado urbano. Prevé devolver a la memoria de los ciudadanos los árboles frutales y nativos que desaparecieron cuando llegaron las palmeras a las avenidas.

La postura de la actual administración defiende las palmeras por cuanto no dañan los parterres, pero Argudo afirma que existen métodos en los que se instalan tuberías subterráneas para guiar el enraizamiento de forma adecuada.

Quiere, además establecer impulsos en materia tributaria (reduciendo el pago de prediales) a aquellas personas que en los patios de sus casas o en las terrazas de los edificios planten árboles.

La iniciativa del arbolado es vista de forma positiva por el biólogo Xavier Cornejo, curador del herbario Guay, de la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. “Es lo que se debe hacer técnicamente, pero es necesario especificar qué tipo de especies se prevé plantar. Además, no se menciona un rubro de mantenimiento ni el tiempo en el que se prevé concretar el proyecto”.

En cuanto a la propuesta de incentivar la siembra individual de árboles, cree que “suena bien inicialmente, pero habría que analizar cuán factible es: revisar si las casas tienen conductos de agua cercanos, dar opciones de especies posibles... Llevar todo eso a la realidad necesitaría una normativa”, aconseja.

La recuperación del estero es otra arista en el tema ecológico de Argudo. “Hemos estudiado formas para quitar la basura de ramales del río a través de canales, con la aplicación de alcantarillado en las riberas y creación de centros de acopio de basura en esas zonas”.

El experto Bruno Yánez, biólogo y máster en Manejo de Recursos Bioacuáticos y Medio Ambiente, con un diplomado en Áreas Protegidas y en Calentamiento Global, considera que en principio el tema de los centros de acopio no tiene mucho significado.

“Si no hay una buena infraestructura para hacer la recolección de la basura, no tiene sentido. Lo que se necesita es hacer una auditoría en las soluciones actuales que se han ejecutado y reestructurar las propuestas en torno a lo que funcionó y lo que no. La iniciativa como solución es demasiado superficial”, opina.

Argudo incluirá en este tema la remediación ambiental de la empresa privada causante de la contaminación, con la revisión de los escenarios y el proceso de judicialización a quienes hayan causado afectaciones. Yánez cree que esto es factible, siempre y cuando se proceda correctamente con los mecanismos que obligarán a resarcir el daño y se elija bien los ejes a seguir para la mitigación. Ir de la teoría a la práctica.

En otra propuesta, Argudo espera sustituir los articulados de la metrovía por vehículos eléctricos no contaminantes, con recursos públicos. Plantea eliminar la Fundación Metrovía y revertir los ingresos que esta tiene en la optimización del sistema de transporte masivo. En otras palabras, que la batuta de este recaiga directamente en el gobierno local.

Carlos Salvatierra, docente de la Espol, máster en Ingeniería Civil y especialista en transporte, movilidad y ordenamiento territorial, señala que esta última propuesta es factible y que de hecho hay ciudades como Medellín y Barcelona que ya cuentan con un transporte administrado por sus municipios.

“La publicidad y la creación de estaciones modernas para equiparlas con lugares de alquiler puede hacer que el proyecto sea sustentable. Reducir la huella de carbono es importante”, concluye el experto.

Datos

Personal

Eduardo Argudo nació el 28 de marzo de 1984. Está casado desde hace cinco años con Lissette Medranda, con quien tiene dos niños: Franshesca (de 3 años) y Eduardo (uno).

Impuestos

Consta como contribuyente desde 2010 y registra pagos desde 2015. En los últimos tres años, el rubro de aporte de impuesto a la renta del candidato se estandariza en mil dólares.

Denuncias

No registra ningún tipo de causa iniciada en su contra en el sistema judicial.

Educación y otros

Es abogado. Fue premio Contenta. Tiene dos diplomados y es máster en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Ahora cursa un PhD en Ciencias Jurídicas. Trabaja en un estudio jurídico familiar en el centro de la urbe y es catedrático.