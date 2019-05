La cifra de rezagados en Ser Bachiller sigue alta

El número de bachilleres que se graduó en años anteriores y que aún no consigue cupos para ingresar al sistema de educación superior pública, luego de rendir la prueba Ser Bachiller, ha ido en aumento en los últimos cinco años, a nivel nacional.

Este test se recepta dos veces al año. El primero va dirigido a los estudiantes de tercero de bachillerato del ciclo Costa (entre enero y marzo) y el segundo, a los del ciclo Sierra (entre junio y julio). No obstante, en ambas llamadas se pueden registrar y presentar los bachilleres que se hayan graduado en años anteriores, o ‘rezagados’, como también se los conoce.

Cifras proporcionadas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) señalan que en el primer semestre de 2015 había 107.585 rezagados registrados para la prueba. Y en el segundo semestre, el número fue de 91.009.

Esa cantidad se incrementó en el primer semestre de 2018 (114.431) y siguió al alza en el segundo de ese año (137.816). Y aunque en la primera prueba del 2019 la cifra de rezagados bajó a 117.405, continuó siendo mayor al número de estudiantes de tercero de bachillerato que la rindieron en enero pasado en el ciclo Costa (166.834).

El actual gobierno criticó en su momento a su antecesor, del mismo partido Alianza PAIS, por la acumulación anual de estos aspirantes sin cupo. Y aunque ofreció reducir esa brecha aumentando las plazas y promoviendo los estudios y títulos tecnológicos, la cifra sigue alta.

Al momento, cientos de rezagados a nivel nacional se alistan para el nuevo test que se receptará desde el 14 hasta el 20 de junio. Como ya no están en el colegio, ellos buscan otros mecanismos de capacitación.

La mayoría lo hace a través de simuladores que la Senescyt y el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval) han colgado en sus respectivas plataformas.

Mientras que otros buscan los cursos de nivelación que ofrecen academias privadas.

Daniel Yagual, quien acude a un curso privado, se graduó de bachiller hace dos años y ha rendido tres veces la prueba, pero no ha logrado un cupo para Medicina. Junto a él hay cientos de jóvenes preparándose y que aseguran que darán el examen las veces que sean necesarias hasta lograr su objetivo.

Voces

Alfredo Veintimilla se graduó el año pasado

Asisto a una academia privada para reforzar conocimientos para la prueba. Es la tercera vez que la daré. En las anteriores no conseguí un cupo para Medicina.

Mayerli Espinoza se graduó en febrero pasado

Es la segunda vez que rendiré la prueba. Creo que ahora estoy mejor preparada y con el estrés que me producían las actividades escolares. Espero obtener mejor puntaje.

Geanela Borbor se graduó de bachiller hace dos años

No he dejado mis sueños a un lado, sigo con la ilusión de estudiar Medicina. Mis puntajes anteriores no han sido malos, lamentablemente no han sido suficientes para un cupo.