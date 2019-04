Padres de familia reclaman cupos para sus hijos

Cientos de padres de familia se concentraron la mañana de este lunes 22 de abril de 2019, en los exteriores de varios distritos educativos de la Zona 8 —Guayaquil, Durán y Samborondón— para exigir respuestas sobre el cupo de traslados de colegios de sus hijos.

Los padres están preocupados porque este lunes iniciaron las clases en los planteles fiscales del régimen Costa y muchos de ellos todavía desconocen a qué institución educativa deberán enviar a sus representados.

En el Distrito Educativo 5, ubicado al lado del colegio 28 de Mayo, un grupo de padres protestaba junto a sus hijos, quienes acudieron al plantel bien uniformados; pero no los dejaron quedarse en el primer día de clases, debido a que sus nombres no constan en la lista de asistencia.

María Briones, madre de familia, totalmente indignada explicó que a su hija —que va a primero de bachillerato— se le asignó el colegio 28 de Mayo, luego del proceso de traslado que ella efectuó el 24 de marzo pasado.

“Hoy que mi hija viene a clases se encuentra con la ingrata sorpresa de que no consta en el sistema y lo que es peor, que ya no hay cupo en este plantel, por lo que analizarán su caso para ver si la derivan a otro colegio. Pero cómo van a hacer eso si yo ya le compré los uniformes. Quién me va a devolver lo gastado”, preguntó angustiada.

La misma situación atraviesan otros padres quienes exigen a las autoridades distritales que resuelvan pronto el problema para que sus hijos no pierdan clases.

El reclamo de los padres se trasladó también a los exteriores de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Rumiñahui, en el sector El Fortín, noroeste de la ciudad, donde el presidente de la República, Lenín Moreno, estaba inaugurando el año lectivo.

Allí, cientos de padres pedían matrícula para sus hijos. “Hace dos meses las autoridades distritales realizaron un censo en el sector para entregar 4.000 cupos en ese colegio. Pero recién el sábado nos dicen que solo hay cupos para 1.500 alumnos. Y el resto, ¿qué vamos a hacer?”, exclamó un padre que, al igual que otros, portaba letreros con leyendas escritas que decían: “Queremos cupos “, “No queremos que nuestros hijos pierdan clases”, “Basta de irrespeto”.

La subsecretaria de Educación, Érika Laínez, aseguró que estos inconvenientes serán solucionados pronto.