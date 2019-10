Marcha convocada por Viteri y Nebot reúne a miles de personas en Guayaquil

Este 9 de octubre de 2019, fecha en que se celebra la independencia de Guayaquil, la tónica de la ciudad no fue de celebración, sino de carácter político.

La marcha convocada por la alcaldesa Cynthia Viteri y el exalcalde Jaime Nebot —en el contexto del paro nacional ante las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno— reunió a miles de personas en las calles del centro de la urbe.

La avenida 9 de Octubre fue el punto de encuentro y el sitio elegido por los líderes del Partido Social Cristiano (PSC) para dar su discurso ante la ciudadanía. “Paradójicamente nos encontramos en el mismo sitio, un mismo 9 de Octubre, clamando por nuestra libertad”, dijo Cynthia Viteri.

La alcaldesa se refirió a los hechos violentos suscitados en los últimos días indicando que la ciudad “no iba a caer ante quienes quieren saquearla”. Entre aplausos, agregó: “Los guayaquileños somos el niño que salió con uniforme aunque no había clases, la mujer que caminó hasta su trabajo, los comerciantes de la Bahía que defendieron sus puestos de trabajo”.

Luego, el exalcalde Jaime Nebot, dijo que las protestas suscitadas en los últimos días eran un problema nacional y no local. “Los gobiernos aciertan y se equivocan, rectifican o no. Pero un gobernante debe saber que la pura teoría choca con la dura realidad social”, señaló.

Sin embargo, criticó las recientes medidas económicas. “También me inscribo en la protesta social, me duele la pobreza del pueblo”. Pero agregó que no apoyaba a los “oportunistas y golpistas de siempre”.

El exfuncionario se refirió a las protestas registradas horas antes en la 9 de Octubre, calificándolas como fallidas e indicando que los intentos por afectar el bienestar de la urbe iban a ser castigados.

“Fieles a una estrategia perversa han intentando enfrentarnos a nuestros hermanos indígenas. Son parte de nuestra historia y de nuestra conquista. Merecen nuestro respeto. El golpista, el saqueador no se distingue por su raza sino por su mal proceder”, subrayó. Concluyó con un llamado a la paz y al diálogo.