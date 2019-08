Sectores de la vía a La Aurora, sin agua potable por daños en una tubería

Los habitantes de las urbanizaciones Villa Club y Samboncity, más el poblado de la vía La Aurora del vecino cantón Daule, no tienen servicio de agua potable desde la mañana de este lunes 5 de agosto.

La interrupción se debe a trabajos de reparación del tubo de 500 milímetros, que está al pie de la gasolinera PDV, en el kilómetro 14 de la vía Febres Cordero, cerca del Mixcenter Shopping.

Desde la madrugada, residentes de las diferentes urbanizaciones de ese sector reportaron, a través de Twitter, una gran fuga de agua en ese punto.

A las 06:00, llegaron siete trabajadores de Amagua, empresa encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona, con un tractor para reparar el daño.

Los trabajadores acordonaron el sitio, hicieron una excavación en la calzada hasta llegar al tubo y cerraron la válvula matriz. “Aparentemente, el tubo está partido por un golpe de ariete, estamos trabajando y calculamos terminar a las 14:00, hora en que más o menos se restablecerá el servicio”, indicó a EXPRESO Álvaro Vera, técnico de agua potable.

El problema, que se ha extendido toda la mañana, ha afectado a varios negocios de esa vía. “Estoy esperando que llegue el agua porque para mi local es vital para la limpieza sobre todo”, cuenta Mary Peña, quien tiene una tienda de jugos y batidos en el poblado de La Aurora.

“Esta mañana me sorprendí que no haya agua cuando quise bañarme. Espero que el problema se resuelva pronto y que no vulva a pasar”, comentó Lenin Arce, morador de la etapa Luna del conjunto residencial Villa Club.

Los moradores están pendientes de que el servicio se restablezca a las 14:00.