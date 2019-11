La inseguridad marca terreno en Terranostra por la falta de alumbrado

La promotora Vigerano , empresa de la constructora Etinar, no los reemplazó inmediatamente. Y no lo hizo, según dijo su administrador Guillermo Jouvin a EXPRESO, por diferentes trabas que pusieron las autoridades.

Pero el problema de alumbrado público en Terranostra no es reciente. Desde que este proyecto inmobiliario se estrenó hace 12 años, los moradores han protestado por la poca luz en la entrada y vía principal de la urbanización; sin embargo, en agosto pasado, el problema se agravó: no quedó un foco bueno de los postes ornamentales de cinco metros que habían.

“Yo salía a caminar con mi perrito, pero ahora ya me da miedo. Ha habido hasta choques porque a veces hay carros que se parquean y otros que por la oscuridad no los ven y se les van encima. También se han dado robos a accesorios de vehículos”, cuenta Magdalena Salazar , administradora de la etapa Vilanoba de Terranostra.

Pero ese no ha sido el único atentado a la seguridad de los residentes de esa urbanización, situada en el kilómetro 13, 5 de la vía a la costa , en el norte de Guayaquil , en los últimos días. Hay otros casos de asaltos , incluso a los conductores que transitan por esa calle. Los hechos se suscitan, según indican los vecinos, desde hace seis meses en horas de la noche cuando el sector queda casi en tinieblas.

Hace tres semanas, Ana (nombre protegido), moradora de la urbanización Terranostra , salió a las 20:00 de la etapa Sarria a la vía principal y pública de la ciudadela para ejercitarse. Cuando iniciaba su rutina de caminata, un maleante con cuchillo en mano la amedrentó y le quitó el celular. Por la baja iluminación del sitio, la joven no logró apreciar el rostro del antisocial.

A Etinar le compete la remodelación y mejora del alumbrado publico, porque, explica Jouvin, en 2005 el Municipio y la Empresa Eléctrica aprobaron el plan maestro de iluminación del megaproyecto Terranostra, pero la empresa eléctrica, ahora CNEL, nunca lo recibió cuando ya fue ejecutado.

“Por más de siete años hemos venido peleando porque nos reciba el proyecto con las instalaciones eléctricas, pero recién hace una semana lo hicieron”, explica.

Y es que cuando Etinar ya pudo entregar la obra, la empresa eléctrica se había transformado y tenía nuevos parámetros, que más que postes ornamentales y decorativos como estaban en el diseño original, exige ahora postes metálicos.

Cansado de tener que dar mantenimiento a los postes ornamentales que existen; mientras CNEL, señala Jouvin, era quien cobraba las tarifas de alumbrado publico a las casas, Etinar decidió desde hace tres meses reemplazar con postes de hormigón los ornamentales.

“Cuando iniciamos la instalación recibimos una comunicación de CNEL, señalando que Arconel había pedido la suspensión de trabajos porque debíamos instalar postes metálicos y no de hormigón”, narra.

Recién hace dos semanas, CNEL aprueba los postes de hormigón, pero aún no entrega oficialmente los permisos. Por su parte el Municipio, que ya había clausurado también hace tres semanas a Etinar por no ajustarse a la norma de postes metálicos, aún no aprueba la obra.

La constructora continúa instalando, “porque primero está la seguridad de los moradores. Esperamos que hoy 21 de noviembre el Municipio levante la clausura”, dice el constructor.

Los moradores por su parte se anteponen a la instalación, porque, señalan, los postes de hormigón vienen con cableado aéreo y tienen una altura de menos de ocho metros. Ellos está a la espera de que la Dirección de Urbanismo del Municipio de Guayquil (DUOT) los atienda para tratar el problema.