Caso Vicuña: Jueza descarta reintegro de exdecano de la Universidad de Guayaquil

La jueza de la Unidad Judicial Norte 1 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas, Cynthia Guerrero, desestimó este martes 25 de junio de 2019, el Recurso de Acción de Protección de reintegro presentado por Melvin López Franco, exdecano y docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.

López fue destituido como maestro de la unidad académica, el pasado 9 de abril, junto a 12 funcionarios más —entre profesores, exdecanos y autoridades del centro de estudios— implicados en el otorgamiento irregular de un título de posgrado de María Alejandra Vicuña, quien fue vicepresidenta de Ecuador entre enero y diciembre del 2018.

En una audiencia oral, desarrollada la tarde del lunes, la magistrada escuchó durante cuatro horas los argumentos de los actores citados en el proceso. Finalmente, resolvió no admitir el recurso planteado por López en contra de Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la universidad, por considerar que no se vulneraron derechos constitucionales del accionante y que la vía constitucional no era la correcta sino la contenciosa administrativa.

Walter González, procurador síndico, y Roberto Bhrunis, delegado jurídico de la CIFI, quienes actuaron en representación de Passailaigue, aclararon que las autoridades universitarias no transgredieron los derechos a la defensa y al debido proceso del accionante.

Durante la audiencia, la defensa de la universidad destacó la resolución administrativa adoptada por el Consejo Universitario, el pasado 9 de abril de 2019, mediante la cual se resolvió destituir a López como docente de la facultad de Ciencias Administrativas junto a otros 12 funcionarios.

Además, la universidad determinó que se cometió “una falta muy grave al haber obtenido en forma ilegítima, en base al engaño, la construcción de documentos, registros y certificados de evaluación y similares, alterarlos por falsificación de actas y notas, lo que contribuye a la expedición fraudulenta del título de posgrado previsto y sancionado en el Artículo 206 de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) en favor de Alejandra Vicuña”.

Por el caso de títulos falsos también fue separada Gulnara Borja, quien estuvo en octubre del 2018, como rectora encargada, en una pugna que hubo con Antonio Rodríguez Vargas por dirigir la institución, tras la salida de Galo Salcedo.

A la lista de separados se suman Javier Burgos Yambay, Rafael Apolinario Quintana, Víctor Hugo Briones, Janina Arteaga Cisneros, Otto Villaprado Chávez, Joffre Santamaría Yagual, Marco Navarrete Pilacuan, Elías Ortiz Morejón, José Flores Sánchez, Félix Chang Ramos y Martha Guerrero Carrasco.