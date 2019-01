Incendio en el suburbio de Guayaquil deja al menos 18 muertos

“Auxilio nos quemamos”, gritaban desesperados decenas de internos de un centro de rehabilitación clandestino, ubicado en las calles 26 y la I, suburbio de Guayaquil.

Así lo indicó Jessenia Torres, tía de uno de los jóvenes que resultó afectado en el incendio, que se registró aproximadamente a las 15:15 de este viernes 11 de enero de 2019.

Un morador del sector, que prefirió el anonimato, manifestó que las llamas iniciaron por un motín que los internos habrían realizado. “Quemaron colchones y empezó a salir mucho humo. Al parecer no los dejaron salir”, afirmó el testigo.

Torres añadió que su sobrino le dijo que los administradores no quisieron abrir las puertas, que estaban con candado, y que él logró salir con vida porque estaba en una oficina cercana a la puerta principal.

Al menos 18 fallecidos por el siniestro

Tras las labores de sofocación, hasta las 19:15, el reporte del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y Ministerio de Salud Pública (MSP) detallaba 18 personas fallecidas. De dicha cantidad 17 fallecieron por asfixia y fueron encontrados al interior del inmueble; y una persona falleció tras ser trasladada al hospital.

Además, el MSP informó que 8 personas resultaron heridas con quemaduras y dificultad ventilatoria por inhalación de humo, quienes han sido trasladadas hasta los hospitales Abel Gilbert Pontón, Guasmo Sur y Mariana de Jesús.

Al lugar también llegó el nuevo Gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, y la comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, Tannya Varela, para constatar el suceso ocurrido.

“El tema de fondo es que esto no puede seguir sin ningún tipo de control. No puede ser que existan clínicas clandestinas formales o informales que no tengan verificado por parte de las autoridades competentes, vías de evacuación, extintores, que dejen encerrada a la gente. Aparentemente esto ha sido un incendio provocado”, señaló el gobernador.

Ledesma indico que el dueño del lugar se encuentra fugado y que “ya se ha emitido el operativo para encontrarlo” y “se está ubicando otras clínicas que pudieran ser de su propiedad”, agregó.