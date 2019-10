El negocio de la basura

La basura flota en los esteros

La falta de control de los residuos en la calle ha causado que esta termine en los esteros, dónde se observan desperdicios producto de la contaminación incesante. Este gran recurso natural sigue siendo perjudicado por la basura producida en las vías. Desde el Malecón del Salado, se observa la gran biodiversidad que no ha sido cuidada, en su lugar se encuentran pequeñas casas construidas de forma improvisadas y tubos de aguas servidas que terminan de forma directa al estero. Mientras aumenta la presencia de residuos, empeoran las condiciones del agua. Aproximadamente 800 toneladas de basura son recolectadas mensualmente.

Esta área es controlada por la empresa privada Visolit, encargada de la protección ambiental de espacios acuáticos, cuya gestión ha estado vigente desde el año 2003. Juan Falconí, jefe de operaciones de Visolit afirma: “la basura viene de la calle al estero. No tiene nada que ver con que Puerto limpio no cumple con sus horarios de recorrido, porque si lo hace. El tema es el morador”.

Al respecto Hidalgo señala que “el mantener a Visolit es un indicador de que la gestión de desechos sólidos continuará con la misma errada visión principalmente en barrios periféricos, teniendo una repercusión negativa de degradación ambiental sobre nuestros esteros, principalmente del Muerto y otros alrededor”.

¿Reciclaje, una alternativa costosa?

Modificar las costumbres en el manejo de desechos ha sido considerado tarea del morador, sin embargo, para los ciudadanos la responsabilidad recae en la entidad. Existen campañas de reciclaje doméstico, pero Puerto Limpio no clasifica los desechos porque no está en su contrato. En consecuencia, la alternativa del reciclaje se ha transformado en una realidad distante en nuestra ciudad, puesto que carece de un plan integrador que involucre la reducción de los niveles de contaminación ambiental mediante la reutilización de desechos.

“A las personas no le gusta reciclar porque no compensa, se guían por el peso. Tiene que llegar alguien que diga que esto es importante y ahí las cosas cambiarán. Aquí pagas porque te recojan la basura y ese no debería ser el objetivo. Igualmente no existe una cultura de reciclaje ni concienciación sobre este tema” afirmó Salas.

Al respecto, Murillo, explica: “Si el recolector clasificará la basura, tomaría más tiempo y muchas casas no podrían ser atendidas e implicaría más costos. Nosotros no estamos en contra del reciclaje. Guayaquil es la ciudad que más recicla en el país. El reciclaje existe, pero gran parte de la responsabilidad es del ciudadano. Tiene que ser analizado bien este tema de los costos y beneficios porque se estaría subsidiando con fondos públicos y no es rentable ni autosustentable”. Para este nuevo proceso de adjudicación, el reciclaje no está contemplado por los costos que implicaría su ejecución.

Ante todas estas aristas que empañan el modelo empleado surgen alternativas para mejorarlo, entre ellas Hidalgo, propone el uso de contenedores de carga lateral permanentes en diferentes puntos para controlar la producción de basura a nivel de las aceras de la urbe, con la finalidad de contrarrestar los desperdicios que con frecuencia terminan manipulada por los chamberos y en los esteros. “La solución radica en colocar contenedores con capacidad de 2400 y 3200 litros para albergar la basura de 40 familias, este servicio consistiría en utilizar vehículos especializados que cuenten con brazos articulados capaces de vaciar en su totalidad los desperdicios de los contenedores estáticos y sin la necesidad de bajarse del camión para recolectarlos” explicó el arquitecto urbanístico.

Otra de las posibles soluciones que destaca la experta abogada ambientalista Inés Manzano consiste en implementar la economía circular como parte de los hábitos como sociedad y tener conciencia del diseño de los productos y servicios logrando minimizar los impactos ambientales. La economía circular consiste en optimizar los recursos otorgándoles una segunda vida a los residuos convirtiéndolos nuevamente en materia prima. “Hablar solo desde los desechos no va a cambiar el monto de basura que generamos pero si hablamos de economía circular desde el diseño es posible disminuir la cantidad de basura y así tendrá nueva vida” destacó.

Asimismo para Salas, el desempeño efectivo del tratamiento de los desperdicios debería contar con una consciencia de consumo que considere el costo ambiental. Una de sus propuestas que le gustaría ejecutar en el futuro consiste en colocar un semáforo ambiental que indique el porcentaje de reciclaje en los productos. Además, menciona: “Hay muchos costos escondidos que no son considerados cuando se compra. Adquieres una prenda de vestir y pagas por la materia prima pero no estas costeando por el árbol que posiblemente talaron, por la contaminación que se pudo haber hecho e incluso el petróleo que se utilizó”.

Para la actual administración, lo que se debe reforzar es la cultura de aseo, por eso trabajarán en ello. “Estamos dedicando en esta licitación un gran porcentaje del presupuesto para que haya una concientización ciudadana por parte de la empresa pero supervisado por el Municipio. Ir a las escuelas, hacer campañas, ir a los lugares donde necesitamos darle lo básico a los niños, porque ya más grandes es difícil mejorar sus hábitos” concluye Murillo.

Sin embargo, Hidalgo, opina que el Puerto Principal está lejos de contar con un mejor manejo de desechos, “La modernización del sistema de recolección de basura debió haberse dado en el 2010 cuando Valango e Hidalgo e Hidalgo formaron el consorcio Puerto Limpio. Posiblemente, una vez más se invierta para mantener el mismo sistema, entiéndase que Guayaquil ya no necesita este sistema porque es más que evidente el mal aspecto de la basura en las aceras. Eso no ha cambiado y sigue igual que en la década de los 80´s, probablemente en menor medida, pero la misma problemática cuando en este siglo la ciudad ya debió haber superado aquello”.

Luis Alfonso Santos, arquitecto urbanístico, explica: “Al ser un negocio rentable quieres participar. Quieres mantenerte en el negocio y que siga siendo rentable. Dos aristas de los problemas son: las políticas públicas que no contribuyen a la disminución de basura y que la basura se convierta en un negocio. Mientras más basura hay, más plata habrá”.

Este escenario muestra que el sistema empleado continúa una misma metodología poco sostenible que sigue viendo a la basura en cifras. Urvaseo, será la encargada de continuar con el manejo de los desechos y tendrá que afrontar esta realidad. Deberá decidir si continuar con este modelo o generar nuevas propuestas enfocadas en los ciudadanos y que generen un impacto a largo plazo, por sobre la rentabilidad que pueda generar ahora.