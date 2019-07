Así puede recuperar objetos perdidos en la Metrovía

Alejandro Arellano, de 21 años, estudiante de la Universidad de Guayaquil, está seguro de que su billetera —en la que guardaba 15 dólares, su cédula y otros documentos— le fue extraída en uno de los articulados de la Metrovía hace dos semanas. No obstante, no ha hecho nada para recuperarla.

“Creo que sería perder el tiempo porque no me di cuenta quién me robó mis pertenencias”, comenta. Y como Arellano hay decenas de personas que dan por perdidos sus objetos porque creen que intentar recuperarlos no tendría ningún resultado positivo.

Sin embargo, existe un departamento de ese sistema de transporte al que llegan las cosas perdidas. En la estación Río Daule, situada frente a la terminal terrestre de Guayaquil, está la oficina de Información y Atención al Usuario.

Quienes han extraviado cualquier tipo de objeto —desde cédulas, carnés, celulares y bolsos— en los buses o paradas de la Metrovía pueden acercarse para identificar sus pertenencias. El proceso es sencillo: solo debe acercarse, mencionar qué objeto perdió e identificarlo.

Las pertenencias de los usuarios que reposan en esa oficina han sido entregadas por otros usuarios para que lleguen a sus dueños.

Leopoldo Falquez, gerente de la Metrovía, indica que se realiza una campaña constante para avisar a las personas de este servicio; pero aún así la mayoría no reclama.