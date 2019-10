IESS suspende atención por consulta externa

La atención por consulta externa en los diferentes dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil está suspendida desde la mañana de este miércoles 9 de octubre, sin que los afiliados hayan sido informados con anticipación de la medida.

Sin embargo, el área de emergencia, laboratorios, rayos X y hospitalización sí están laborando en horarios regulares, en todas las casas asistenciales.

En el hospital Teodoro Maldonado Carbo y en el Efrén Jurado tampoco hay atención en consulta externa; no así en el hospital Los Ceibos, donde la atención es normal en todas las áreas.

Los consultorios de las unidades médicas Valdivia, en el sur; Letamendi y Central Guayas 6, en el centro; y el ubicado en la ciudadela Martha de Roldós, en el norte, estaban cerrados.

Los médicos sí fueron avisados de la suspensión; por ello, no asistieron a sus puestos de trabajo; cosa que no ocurrió con los pacientes, quienes, a pesar de la situación que vive el país y poniendo en riesgo su seguridad, hicieron lo imposible para llegar a la cita, que finalmente deberán reprogramar.

María Rosales, de 50 años, quien en julio pasado había conseguido, para ayer, una consulta en la especialidad de traumatología, no pudo atenderse. Ella tiene dolores de espalda producto de una caída que tuvo a principios de este año.

“Desde febrero estuve buscando una cita, luego de que el médico general me derivara con el especialista. En julio me la dieron para octubre y mire que todavía no puedo atenderme”, se quejó la mujer, que acudió en sillas de ruedas.

En ese centro de salud, ella tuvo que hacer fila para reprogramar la consulta. Sin embargo, le dijeron que regrese el lunes 14 de octubre para que le indiquen qué día será atendida. “No es justo que se juegue con la salud de los afiliados. Ojalá no me den la cita para el próximo año”, exclamó.

Quejas similares se observaron en otros centros de salud del IESS, donde muchos pacientes se retiraron sin una fecha establecida para una nueva atención.

A través de un comunicado, el IESS confirmó la suspensión de la atención de la consulta externa, con el fin de precautelar la integridad física de los asegurados.

“Las citas programadas serán reagendadas de forma oportuna y paulatina apenas se restablezca la calma y flujo normal”, apunta el documento.

Voceros de la entidad aseguraron que los afiliados sí fueron informados de la suspensión de la atención. Señalaron que durante esta semana varios afiliados han llamado al call center para reprogramar sus citas.