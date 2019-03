Preferencia sin privacidad

Para la jornada electoral se instalaron 3.870 mesas de atención preferente a nivel nacional, en las cuales votarán, a lo largo del día, un estimado de 395.588 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Además de mujeres embarazadas, personas con niños lactantes en brazos y adultos mayores.

Estas mesas estuvieron claramente identificadas en la Universidad de Guayaquil, sin embargo, en las facultades de Jurisprudencia, Ciencias Matemáticas y Odontología, hasta las 09:00, no contaron con la adecuación necesaria para ejercer el voto con privacidad, ni comodidad. Tampoco con las plantillas braille adecuadas para las personas con problemas visuales.

Cruz Olvera Beltrán, quien llegó desde Paraíso de la Flor en compañía de su nuera, tuvo que esperar alrededor de 50 minutos para ejercer su derecho al voto. Unos 30 minutos hasta que instalen las juntas en la Facultad de Jurisprudencia y otros 20 para que la atiendan en la mesa preferente. Aún así, tuvo que votar ante la mirada de los delegados pues los biombos no llegaron a tiempo.

“Madrugué para votar cómodamente, pero no ha sido posible. Además, eso del voto secreto aquí no se cumple. Tendré que votar con precaución para que no se enteren mis preferencias”, dijo Olvera.

En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en cambio, sí hubo privacidad para este tipo de mesas, pero lo que tardó en llegar fue el sistema braille. Aquí al que le tocó esperar fue a Roberto Sáenz, un no vidente que llegó desde La Atarazana. Hasta las 09:00 no pudo votar por la falta de la herramienta.

La llegada del voto a la urna tampoco fue muy secreto. Funcionarios del Consejo Nacional Electoral y miembros de las Fuerzas Armadas son los que se encargan de acercar las papeletas a las urnas correspondientes, ubicadas incluso a varios pisos de la mesa preferente.