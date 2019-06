En Guayaquil, un hombre se encadena porque sus hijos “no tienen dónde estudiar”

Una vieja cadena rodeaba su cuello y sus pies. La había anclado a los pies de la estatua que representa a José de Antepara, uno de los héroes de la Columna de los Próceres del parque Centenario. Todo porque, según él, no le quieren dar matrícula a sus hijos en una escuela pública de Guayaquil. Y al final, su reclamo tuvo la respuesta esperada.

Freddy Alberto Gómez Villegas, de 43 años, es el hombre que este jueves 6 de junio se mostró desesperado porque sus hijos “no tienen dónde estudiar”. Junto a él, Juan Alberto, de 10 años, y Julian Sebastián, de 7, con carteles en mano y aguantando un sol inclemente. Y rodeándolos, seis policías que trataban de convencerlo que se soltara las cadenas y se baje, que debía reclamar de otra manera.

“¿Cómo más voy a reclamar si cuando fui a la Subsecretaría de Educación se me burlaron”, les respondió. Y enseguida sacó una hoja, fechada 30 de mayo de 2019 y suscrita por la licenciada Johanna Vargas Matamoros, analista de Apoyo, Seguimiento y Regulación del Ministerio de Educación, en la que se leía una respuesta de 4 líneas donde resaltaba: “Se comunica a usted que el requerimiento fue validado y al momento no contamos con cupos disponibles para el nivel solicitado”.

Algo enérgico, pero firme, le decía a los uniformados que “yo hace 4 años me separé de los hijos... Bueno, me mato pues si no consigo nada. Ya con la madre de mis hijos he pasado tanto... Ella tiene otra pareja y puede encargarse de ellos”.

Posteriormente utilizó el teléfono de un periodista, quien afirmó que lo puso en contacto con la subsecretaria de Educación, Érika Laínez. A ella le explicó que “esto ya lo vengo peleando hace dos años; el año pasado tuve que ponerlo en escuela particular y llevamos dos años peleando por esta matrícula. Mis hijos siguen matriculados en Salitre, cuando somos de Guayaquil”.