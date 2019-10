Villa del Rey da cabida a los emprendedores de la ciudadela

Los emprendimientos también se mueven y toman fuerza al interior de las ciudadelas. Al menos así lo creen los emprendedores y habitantes de la etapa Eduardo de la ciudadela Villa del Rey, ubicada en la avenida León Febres Cordero, donde el fin de semana se llevó a cabo una feria en la que instalaron 50 stands que exhibieron decenas de productos.

Hubo desde dulces hasta alimentos orgánicos y veganos, así como plantas, juguetes, y ropa y peluches para las mascotas.

Para María Mercedes Robles, residente del sector, este tipo de actividades, además de dinamizar la economía en el sector, fortalece los lazos entre vecinos.

“Conocí a mucha gente, hice nuevos amigos, y además pude ver quien vende los dulces más ricos. Algo siempre favorable para una tarde”, dijo entre risas.

Durante la actividad, que se ha venido realizando también en otras etapas del complejo habitacional, entre ellas Rey Arturo, hubo además presentaciones artísticas y una serie de juegos, rifas, tómbolas y concursos en los stands. Los niños además tuvieron un espacio de diversión en una zona infantil.

Para Teresa Guzmán, también residente, este tipo de iniciativas permiten además reducir otros gastos. “No tuve necesidad de salir a comer, no fui tampoco a ningún mall. Me quedé aquí, comí aquí y hasta la noche me divertí con mis vecinas. Fue como regresar a la adolescencia”, precisa.

Para las próximas semanas, está previsto que en las otras etapas se realice algo similar.