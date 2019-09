El dispensario Sagrada Familia recibe premio internacional por su liderazgo en salud

El dispensario Sagrada Familia, ubicado en la avenida Machala y Francisco Segura, en el sur de Guayaquil, recibió el premio internacional The Bizz Awards, otorgado por la World Confederation of Businesses (Worldcob), que cuenta con aproximadamente 3.500 miembros que representan a más de 130 países.

Esta compañía reconoce a empresas líderes de diferentes regiones que contribuyen al crecimiento diario de su economía local y mundial.

A la ceremonia de premiación, que se realizó en la ciudad de San Francisco, California (Estados Unidos), asistieron Juan Jima, coordinador del dispensario; Ángela Saeteros, Édison Gudiño y Miriam Fiallos, doctores y administradores del centro de salud.

En 2016, la Organización Internacional Médica reconoció a este dispensario con la distinción institucional en salud ‘Prize to the Medical by Achivement for a Better Life’, en tributo a la labor que desempeñan para mejorar la vida del ser humano.

Mientras, en 2017 también recibió dos condecoraciones internacionales por su excelencia en administración de instituciones de salud. El primero fue a mejor Responsabilidad Social Empresarial, otorgado por la empresa Global Business Corporation; y el segundo galardón fue por Excelencia en Servicios Médicos y Buenas Prácticas Profesionales, otorgado por la empresa IOCIM.

Para celebrar los logros alcanzados, el martes 10 de septiembre, a las 11:00, los directivos de la casa asistencial ofrecerán una misa de acción de gracia que será aprovechara para bendecir e inaugurar el nuevo equipo de densitometría ósea que el dispensario pone al servicio de la comunidad.

Gustavo Portalanza, director médico, señala que el centro de salud cuenta con 84 médicos y ofrece 32 especialidades en sus 23 consultorios. Posee modernos laboratorios equipados con tecnología de punta. Atiende de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 y los sábados hasta las 13:00. Los precios por consultas fluctúan entre $ 6,50 y $ 7.

El dispensario está en manos de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y el próximo 21 de septiembre cumplirá 51 años de creación.