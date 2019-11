Discover CIT, la feria de turismo de Ecuador, se desarrolla en el Centro de Convenciones

Cuarenta stands promocionan los paisajes, rutas e historias de 12 provincias del país, además de hoteles, aerolíneas y agencias de viajes, en uno de los salones del Centro de Convenciones de Guayaquil. Se trata de Discover CIT 2019, la segunda edición de la Convención Internacional de Turismo del Ecuador.

La feria inició el pasado 14 de noviembre de 2019 y concluye el domingo 17. Está abierta al público el sábado hasta las 21:00 y el domingo de 10:00 a 20:00. A ella llegan decenas de personas interesadas en tener una guía de dónde viajar y por qué, dentro de Ecuador.

“A mí me encanta viajar, y sé que Ecuador es un país hermoso. He venido a la feria para saber cómo conocer otro lugar de forma segura con mi familia y a dónde ir la próxima vez”, dice Cristina Córdova, una visitante del evento.

Aunque la muestra se exhibe en Guayaquil, solo hay un stand donde a los visitantes se les entrega información sobre los puntos turísticos y emblemáticos de esta urbe como Malecón 2000, Plaza del Centenario, Malecón del Salado, Cementerio general, entre otros.

La mayoría de las islas informativas pertenecen a la sierra: Chimborazo, Loja, Pichincha, Cotopaxi, etc. Según menciona la página oficial de Facebook de la Empresa Municipal de Turismo, organizadora del evento, que lo que se busca es posicionar al país como un gran destino turístico. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, la concurrencia de visitantes no ha sido masiva y no han llegado turistas extranjeros a chequear los destinos.