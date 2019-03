‘Discjockey’, el oficio que se niega a irse de la fiesta

‘Si no hay música no hay fiesta’, es el lema que tienen los ‘discjockeys’ o DJ, responsables de amenizar y poner el ritmo en todo tipo de celebraciones. Sin embargo, en los últimos años esta actividad ya no goza del mismo brillo que tuvo en sus inicios, hace unas cuatro décadas, por la falta de profesionalización y la presencia de gente improvisada que “daña el mercado”.

“Hay muchos DJ que cobran hasta cincuenta dólares. Así deprecian el negocio. Ahora la creatividad ha cambiado: antes no había muchos elementos y se hacía mucho para ser creativos. Hoy en día hay aparatos que sincronizan las canciones rápidamente”, explica Alberto Jaramillo, vicepresidente de la Asociación de Discjockeys de Guayaquil.

Por estos motivos, en el 2015 los también conocidos como ‘pinchadiscos’ tomaron la iniciativa de establecer un gremio que los ampare y así ser reconocidos. En aquella ocasión, una vivienda de la ciudadela Sauces VI fue escogida para celebrar la confluencia. El salón quedó corto para la cantidad de DJ que asistieron para formar parte de la reunión.

No obstante, en las siguientes jornadas hubo desinterés por parte de los agremiados, quienes dejaron de acudir a las convocatorias. Pero, con el paso de los días, se logró el objetivo: crear la primera agrupación de discjockeys en el país, que hoy cuenta con 150 miembros.

Otra de las metas que tiene la asociación es que un instituto avale a esta profesión. Johnny Gavela, secretario de este colectivo, manifiesta que están haciendo sacrificios para llegar a ese objetivo. Es por esto que uno de los logros alcanzados es un código sectorial otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Lo tenemos y de acuerdo con la tabla de salarios se fijo en $ 480”, comenta.

Sin embargo, la pugna continúa porque esperan llegar a que la profesión sea reconocida por un centro de estudios superiores. “Esa es nuestra principal meta, por lo menos una licenciatura. Esta profesión no solo es de instalar la música, se tiene que saber de electrónica, informática, psicología y a veces hay que ser como el payaso”, recalca Gavela.

Francisco Villacís, presidente de la asociación, asevera que también buscan dar cabida a más discjockeys del país, brindándoles preparación con seminarios teórico-prácticos, debido a la carencia de un centro de estudios. “Por falta de una escuela nosotros ayudamos a los jóvenes a compartir esta experiencia y con la ayuda de la tecnología ahora se necesita más a la máquina que al hombre. De este oficio sí se puede vivir”, sentencia.

Por ello, ante la problemática del personal no capacitado que cobra menos en el oficio, han aplicado nuevas estrategias para sobresalir y generar más ingresos. Una de ellas es la conjugación de la tecnología con los antiguos discos de acetato, algo que -aseguran- se ha convertido en un ‘boom’ en las fiestas temáticas. “Es un show en que se recuerdan épocas pasadas. Se mezcla lo antiguo con lo moderno. La tecnología nos ha ayudado”, dice Villacís.

Es por esto que los pinchadiscos continúan ejerciendo esta actividad a la que consideran como una pasión. Así lo asevera Fabián Tumbaco, quien hizo su debut en el mundo de la mezcla de sonidos en la fiesta de una quinceañera en 1991. “Luego de ese evento vinieron otras contrataciones y ahora llevo más de 28 años en la profesión del ritmo”, cuenta.

Considera que esta labor no debe ser tomada a la ligera y enfatiza que el trabajo de un discjockey comienza al amanecer, aunque sus presentaciones se desarrollen en las noches y se extiendan a la madrugada. La limpieza de los instrumentos y la imagen de quien los manipula son factores importantes al momento de desarrollar la actividad.

“Hay que saber distribuir el sonido de los equipos y así saber cuántos parlantes y cables hay que llevar”.

Después de todo, es a la figura y actuación del DJ a la que se le atribuye que una fiesta haya estado buena o no. “Hay que llegar con una sonrisa -acota-, transmitir esa vibra a los invitados. Uno es quien los mueve”.