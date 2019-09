Una deuda con CNEL pone en riesgo la vida de un niño

El concentrador de oxígeno que mantiene con vida a Jesús hace ruido como un motor viejo. Ese sonido, que a duras penas permite hablar dentro de la habitación del niño de 2 años, es como música para Miriam Matías.

La madre de familia evita hablar de la muerte, pero sabe que si ese artefacto dejara de funcionar, la salud de su bebé podría complicarse. Jesús nació el 7 de enero de 2017 con parálisis cerebral severa. Esa máquina ruidosa es la que lo provee de oxígeno y otra succiona la saliva que no puede deglutir, porque su discapacidad no se lo permite.

Solo pensar en que el aparato dejara de recibir electricidad la desespera. Y desde junio pasado, es una pesadilla con la que tiene que lidiar a diario. Ese mes, Miriam recibió una planilla de consumo eléctrico por 300 dólares, cuando su consumo regular siempre había sido de entre 18 a 27 dólares.

La señora contó que los problemas surgieron luego de que un empleado de la CNEL acudiera hasta su domicilio, ubicado en Socio Vivienda 3 en el sector Nuevos Ceibos, a realizar un cambio en su medidor supuestamente “sin explicarme por qué lo iba a cambiar”.

Angustiada por el monto que, asegura le es imposible pagar, acudió hasta una oficina de la institución donde le informaron que presuntamente se le cambió el medidor porque el antiguo “no estaba consumiendo lo mensual. No tenía ni un mes el medidor nuevo y me sale toda esa deuda”, relató.

Sobre una mesa plástica en su sala, desparrama una pila de planillas que reflejan montos a pagar por 237, 305, 290 y 383 dólares. Le preocupan las cifras, pero más que la dejen sin energía. En dos ocasiones ya han ido trabajadores a realizar el corte, pero les ha explicado la condición de su niño, y estos han desistido. No obstante, teme que pueda ocurrir en cualquier momento.

Miriam presume que su caso es similar a los miles que fueron denunciados durante abril y mayo pasado, por las alzas en las planillas. En esos meses, y como publicó EXPRESO, la entidad gubernamental admitió que no solo hubo errores en la lectura del consumo de energía, sino que se decidió facturar basado en los promedios anteriores.

“Estoy consciente de que mi hijo utiliza todas esas máquinas, pero no es para deber casi 400 dólares. Yo pido una explicación de cuánto es que yo consumo mensual y no me quieren decir”, se lamentó la ama de casa que no trabaja porque se dedica exclusivamente al cuidado de Jesús.