Albino: “Si Ecuador combate la desnutrición, puede ser potencia en 25 años”

En una de las salas del Hotel Hilton Colón y previo a iniciar la conferencia para la que fue invitado, el también investigador y científico que visita la ciudad por primera vez, dialoga con EXPRESO sobre la nutrición y su importancia en el desarrollo infantil y de una nación.

- Usted asegura que una buena alimentación puede convertir a un país incluso en una potencia. ¿Cómo? ¿ Por qué?

- La desnutrición es un problema capital que genera debilidad mental, pero esta es la única debilidad mental que se puede prevenir, por lo tanto el hombre no solo que puede, sino que debe quebrarla. La principal riqueza de un país es su capital humano y si ese capital humano entonces está dañado, un país no tendrá futuro. Allí la importancia de la alimentación. Si queremos tener gente que pueda estudiar, primero debemos tener cerebro. La palabra clave del conflicto es educación, pero esto no será posible si no tenemos primero cerebro y luego cloacas, saneamiento ambiental, alcantarillas, agua corriente y caliente, y luz en la nación.

- Es decir, servicios básicos. ¿Pero de qué forma influyen?

- Los hongos, virus y bacterias, como causas de enfermedad, son pobres causas junto a la falta de cloacas, agua corriente y caliente, por ejemplo. El agua es como la sangre del cuerpo. En conjunto, estos servicios permiten eliminar la gastroenterocolitis, que con tanta frecuencia enferman al chico, provocándoles diarrea y anemia, lo que evita que a futuro puedan rendir y desarrollarse. Con la luz además podemos conservar los alimentos. Otro punto primordial para una buena nutrición.

- ¿Pero cómo lograrlo? ¿Qué debe hacer, por ejemplo, Guayaquil, Ecuador? ¿Quiénes son los llamados a actuar?

- Si bien todos podemos aportar a que se genere un cambio, es a nivel nacional que se deben crear políticas de Estado que se mantengan con el tiempo y contemplen este tipo de obras de infraestructura y una serie de proyectos que apunten a proporcionarle al niño, desde que nace, a que esté correctamente nutrido y creciendo en un ambiente donde prevalece la higiene. Yo les aseguro que si la comunidad se para firme y exige esto en Ecuador, en 20 o 25 años, no menos, este país puede convertirse en una potencia mundial. Y claro, la inversión será grande, estamos hablando de obras gigantescas, pero que deben ser primordiales y pesan sobre cualquier otra. Con los servicios básicos uno apunta al corazón de una nación, que es lo que representaría tener todo este tipo de obras.

- Ecuador registra índices de desnutrición en uno de cada cuatro niños menores de 5 años. ¿Qué tan alarmantes son, a su juicio, estas cifras y de qué manera cree que están afectando a la niñez?

- Muy alarmantes. Estamos hablando del 25 % de los niños de todo el país, lo que evidencia una desnutrición crónica, y está afectando al niño en todos sus ámbitos. Y es que no solo está perdiendo talla, sino que si le agarra esta condición cuando tiene ya un año, está perdiendo perímetro craneal, que es lo que va a afectar su rendimiento. El rendimiento óptimo que necesita un país para que progrese. Y es que no olvidemos que un país se hace con miles de niños leyendo.

- En más de una ocasión usted ha dicho que es más importante o tiene mayores efectos, construir un centro de nutrición que un hospital. ¿Por qué?

- Porque en los centros de prevención, que serían los de nutrición, se trabaja en las defensas del menor y para que no se enferme, y evite desarrollar una serie de patologías. Los beneficios van direccionados incluso a los costos. Con lo que cuesta un hospital, podemos levantar 10 centros de prevención bien puestos, que tendrían al niño en óptimas condiciones. Solo en Argentina, sacando a 25.000 niños de la desnutrición, el país ha ahorrado alrededor de 25 millones de dólares porque tienen menos mortalidad y enfermedades. Esos efectos los pueden conseguir todos.

- Y si los efectos son buenos, si estas estadísticas son públicas, ¿por qué todavía hay naciones que no le apuestan del todo a erradicar la desnutrición?

- Porque perdemos la perspectiva de lo importante por lo urgente, y después perdemos la perspectiva de que el político debe buscar el bien común y no el personal. Y eso es pésimo y lo que está ocurriendo. Por lo tanto hay que apostarle al país y la sociedad debe estar allí, pendiente de todo, para exigirlo. Son sus derechos.

Durante la entrevista, Albino, quien considera que la familia es la única escuela de humanidad que existe en el mundo, apunta además a que el niño, al menos durante los primeros mil días de vida, debe ser alimentado también afectivamente. “El niño no es un automóvil al que yo le lleno el tanque y ya. Es cuerpo y alma, entonces debo alimentar las dos cosas”, precisa, al hacer énfasis en que, por un lado, se lo alimenta y por otro se le da un beso. “Eso aumenta sus ganas de vivir, incrementa su pasión, interés, curiosidad. Es un estímulo que va a repercutir en el cerebro”.

- Sus centros hoy están en varios países de Latinoamérica. ¿Ha pensado sembrar esa semilla también en Ecuador?

- Estoy en eso. Ojalá se dé porque es sencillo de mantener. Se necesita sobre todo de donantes, de personas que incluso puedan donar un tarro de leche al mes.