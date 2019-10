Reciclar, el pendiente de los municipios

El correcto tratamiento de desechos sólidos y el impulso al reciclaje es un tema pendiente en la provincia. Así lo devela este reportaje que escudriña los procesos de tratamiento de basura de siete de los veinticinco cantones del Guayas.

Algunos como Durán y El Triunfo, trabajan todavía con basureros a cielo abierto, ninguno tiene procesos de selección de desperdicios desde la fuente, pese a contar con ordenanzas que lo exigen. Otros, como Guayaquil, que contrataron a empresas recolectoras, no incluyen ese paso en el proceso.

Destaca la iniciativa de Samborondón, que aunque tiene aún en planes el reciclaje desde los hogares, cuenta con personal que separa el material reutilizable una vez que la basura es llevada al relleno sanitario.

El pulso de las metodologías de tratamiento de desechos sólidos de estos territorios tiene un desarrollo precario si se comparan con Loja, que es ejemplo en el país.

Esta entrega deviene de la alerta de ambientalistas en un reportaje de este Diario, que analizó la invasión de plástico en un sector de la isla Puná, y que develó, entre otras cosas, el mal manejo de desechos sólidos en el país.

Guayaquil

La ciudad más poblada del Guayas es, por consecuencia, la que más basura recoge. Con 2,2 millones de habitantes, registra 131.000 toneladas de desechos al mes, según del Municipio. El contrato con la empresa encargada de la recolección, Puerto Limpio, sin embargo, no estipula la obligación de hacer selección de desechos. La Ordenanza que norma el reciclaje de los desechos sólidos recuperables no peligrosos obliga al ciudadano a realizar la separación para facilitar el trabajo a los chamberos de cada barrio, que es la solución que ha propuesto en campañas Puerto Limpio; pero eso simplemente no se cumple en la mayoría de hogares.

Durán

Dalton Narváez, el alcalde que administró Durán antes de Alexandra Arce y que regresó a ese Municipio, dice haber heredado de la anterior administración un botadero de basura a cielo abierto, colapsado y en estado crítico, que aún se usa mientras se espera el cierre técnico del mismo y la construcción del relleno sanitario, que actualmente se encuentra en proceso de construcción. En tres meses, asegura, estará resuelto “el problema”. Durán tiene medio millón de habitantes y recoge a través de Durán Limpio 200 toneladas de desechos al día. Al igual que Puerto Limpio, Durán Limpio no separa los desechos reciclables porque no está en el contrato y todo se trata como basura común. Se sugiere, sin embargo, reciclar desde el hogar y entregar a los chamberos antes de que pase el camión recolector.

Samborondón

Es uno de los pocos cantones que cuenta con relleno sanitario en la provincia. Además de solo depositar allí la basura, Samborondón recupera todo el material reciclable con aproximadamente 40 colaboradores independientes antes de tratar los desechos, afirma Édgar Muñoz, director de Medio Ambiente de ese Cabildo. Con 90 mil habitantes, 110 toneladas de basura se entregan a los camiones recolectores del Municipio, que no contrata a otros para este trabajo. El funcionario indica, además, que en futuro se realizarán proyectos de separación en la fuente y se analizará el sistema de Loja, que es aplaudido por su eficiencia (ver nota a la derecha).