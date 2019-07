La seducción es un puente para hurtar en la Metrovía

Eduardo Salazar recuerda bien esa tarde en la que le hurtaron su celular en un bus de la Metrovía. Como maestro de aluminio y vidrio regresaba a casa después del trabajo. Casi llegando a la parada del centro comercial Mall del Sur, en el sur de Guayaquil, una joven se le puso en frente y empezó a coquetearle con la mirada. Meneaba su cabello tanto como el cuerpo. Lo seducía. Había otro chico con miradas sospechosas, al que Salazar no le dio importancia. La mujer se bajó en la parada y él en la estación 25 de Julio. Revisó sus bolsillos, pero ya no tenía su teléfono. Otro usuario le advirtió que hay una banda integrada por tres personas (una joven y dos muchachos) que suelen hurtar lo ajeno en la metro.

La seducción, la trampa en la que cayó Eduardo, es una de las 8 estrategias que aplican los antisociales para hurtar o cometer atracos en las paradas y buses de la Metrovía. EXPRESO, que ayer publicó una nota donde dio a conocer, en cambio, las cámaras con las que cuenta este sistema de transporte para registrar este tipo de hechos, conversó con decenas de usuarios y con el teniente coronel Armando Padilla, jefe de la Subdirección de Investigación de Delitos Contra la Propiedad Brigada Anticriminal (Siprobac) de la zona 8; y corroboró cuáles son los modos más usuales de operar de los antisociales, los cuales detallamos.

Seducción

1. El caso de Salazar es un claro ejemplo de cómo los delincuentes actúan. A decir de la Policía, quienes han hecho ya seguimiento y análisis a este tipo de casos, son las mujeres quienes, en su mayoría, usan esta táctica contra sus víctimas para delinquir.

Cosquilleo

2. Algunos ciudadanos denominaron como cosquilleo a la modalidad, que consiste en que el antisocial mete su mano en los bolsillos de la víctima para sacar las pertenencias sin que esta sienta gran diferencia con el roce de los otros pasajeros a su alrededor. Se da cuando los buses van atestados de pasajeros. Son una de las quejas más comunes entre los usuarios.

Empujones

3. Varias personas aseguraron a este Diario haber sido víctimas de hurtos después de que alguien los empujó en el bus, o cuando el carro frena un poco fuerte e involuntariamente y deben moverse con violencia. “En enero pasado fui víctima de esto. Sentí que alguien se acercó más a mí por efecto del frenazo, pero pensé que hasta allí llegó la molestia. El problema fue cuando me bajé en la estación. No sé cómo me sacaron el Ipad. Fue decepcionante”, precisa Karina Navas, residente de Samanes 7.

‘El amigo’

4. Esta es una modalidad de bandas delincuenciales, asegura la policía. Un integrante conversa con el usuario y se muestra amistoso con él, para que se descuide y otra persona le hurte las pertenencias.

Bloqueo de puertas

5. Sucede con frecuencia en las horas pico. Cuando una masiva cantidad de usuarios quiere entrar al bus y otra salir de él. En ese proceso hay hurtos. “A quien me robó, le alcancé a coger la mano, pero no me sirvió de nada porque el hombre se soltó e inmediatamente se confundió con el resto. No pude hacer nada. Fue imposible salir de la unidad entre tanta gente”, contó a este medio David Pico, un usuario.

Arranche

6. “Los celulares y otros objetos calientes”, como indica el jefe de la Siprobac son los más deseados. Estos arrebatan de las manos, generalmente el celular, de los usuarios, mientras hablan o chatean por teléfono, y siempre en las paradas.

Atraco

7. Se trata de intimidación y asalto a mano armada, con pistola o armas blancas como cuchillo que obligan a la víctima a entregar sus objetos a cambio de su integridad.

Engaño

8. Con esta modalidad, los ‘pillos’ involucran en una historia ficticia a la víctima y le hacen entregar, sin mucha presión, sus pertenencias. Esta última le sucedió a Damaris Bermeo y a su hermana Claudia, el pasado sábado. “Estábamos en la parada de la biblioteca municipal y un hombre se agachó a recoger un anillo. Luego otra mujer se nos acercó y nos convenció de decirle al hombre que el anillo era nuestro. Él propuso que lo vendiéramos, repartiéramos el dinero y accedimos. Al salir, nos pidieron nuestras carteras como garantía mientras vendían el objeto. A cambio, nos habían dejado un pañuelo con ‘dinero’, que resultó ser fundas vacías de caramelos. Fuimos estafadas”.

Recomendaciones

Autoprotección

Los objetos ‘calientes’ como teléfonos y electrodomésticos deben estar bien resguardados y vigilados a cada instante, dentro de los buses y de las paradas de la Metrovía.

Contacto visual

Colocar la mochila siempre en la parte delantera para tenerla a la vista, así como las carteras cerradas.

Vigilancia

Tomar con fuerza las pertenencias al entrar y salir de los buses articulados.

Policía

“Es muy importante la autoprotección”

De acuerdo a lo indicado por el jefe de la Siprobac de la Zona 8, este año la policía ha desarticulado 3 bandas delictivas dedicadas a hurtar y arranchar las pertenencias de los usuarios. El pasado lunes, los agentes de la entidad aprehendieron a la tercera, tras un operativo. Indicó que para llegar a los 6 integrantes de la banda (2 de ellas mujeres), los uniformados hicieron una investigación por alrededor de un mes.

