El hampa desintegra a la isla Santay

Una brisa agradable acompaña a quienes visitan la isla Santay. El río Guayas y una gran cantidad de árboles contribuyen para obtener esa frescura. Por eso, los turistas se sienten a gusto con el clima y no hallan problemas en caminar para conocerla. Sin embargo, no pueden hacer el recorrido completo, porque está prohibido. La ruta no ofrece la seguridad de antes.

El acceso al tramo que une a la comuna con el cantón Durán está cerrado con un improvisado muro de cestos de basura, y dos guardaparques impiden que cualquiera intente pasar, porque de inmediato advierten de la restricción.

Es una caminera de aproximadamente 4,5 kilómetros por la que no se puede transitar y por eso quienes deseen llegar a pie, o en bicicleta, tienen como única opción el puente basculante que cruza desde la calle El Oro, en el sur de Guayaquil.

Y eso afecta, sobre todo, a los habitantes del cantón ferroviario y a las personas que hayan planeado empezar el recorrido en el malecón de la ciudadela Abel Gilbert 3, donde está el puente que atraviesa el río desde Durán.

Desde ese lugar hasta el acceso en el Puerto Principal existe una distancia de aproximadamente 16 kilómetros.

¿Pero por qué han cerrado el camino? Resulta que, en menos de un mes, la delincuencia ha desbaratado y prácticamente desintegrado las camineras. También se han robado cerca de 211 metros lineales de los materiales que las conforman.

En la Fiscalía de Durán hay dos denuncias formales por estos hechos. También informes elaborados por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, del Ministerio de Ambiente.

El primer robo fue descubierto el pasado 2 de mayo, mientras un grupo de estudiantes universitarios realizaba investigaciones en la zona, junto al guardaparques Stalyn Rodas, quien fue el primero en alertar de la falta de las barandas de seguridad en el tramo que pasa sobre el estero Bocana.

Al día siguiente hubo una inspección formal a cargo del funcionario Pedro Ventura, quien confirmó la afectación de 96,96 metros lineales y precisó en un escrito que la estructura destruida estaba conformada por materiales de aluminio y tablas de madera sintética.