La delincuencia desafía las promesas de las autoridades

Miriam Moreira, como pocas veces, estaba sola ayer en su gabinete, ubicado en Urdesa. A las 11:00, tres de sus clientas habían llamado a cancelar sus citas. La excusa era la misma: tenían pánico de ir a la calle Guayacanes, donde a las 17:20 del miércoles asaltaron a los clientes del restaurante ‘La esquina de los secos’.

Los tres delincuentes armados, que entraron al local y desvalijaron a un grupo de mujeres que disfrutaba de juegos de mesa, quedaron registrados en un vídeo que se difundió en redes sociales.

“Se tomaron todo el tiempo para robar y los vecinos, que vieron lo que pasaba desde afuera, llamaron a la policía pero ellos llegaron 25 minutos después”, dijo ‘Luisa’, encargada del restaurante y que pidió reserva de su identidad.

El centro de belleza de Miriam está a pocos metros de donde ocurrió el robo y en cuanto ella vio la grabación, ya se imaginaba que su negocio se afectaría por la inseguridad.

Pero no solo el relato de temor de comerciantes y habitantes reflejan la problemática. El Cuadro Mando Integral (CMI) facilitado por la Policía Nacional del circuito Urdesa refleja el ascenso de varios tipos de delitos en el sector.

El robo a locales comerciales pasó de 9 casos en 2018 a 14 en 2019, en el periodo comprendido de enero al 28 de junio. El robo a personas también subió de 71 a 91 en el mismo lapso. Y el robo a autopartes, accesorios y bienes se duplicó de 61 a 107 casos.

Esta situación, según el informe de la Policía, se repite en sectores como la Atarazana, Sauces, la ciudadela Guayacanes, Kennedy, entre otras.

En 2017, luego del asesinato del propietario del negocio ‘Los Ranchos’, también situado en Urdesa, las autoridades incrementaron el control policial en el sector. Pero, esas acciones han sido inútiles, según habitantes y comerciantes. Los robos no descienden, más bien crecen, coinciden en sus relatos.

Por esto, Alexis Mosquera contrató un guardia para su negocio de artefactos tecnológicos. Hace varios meses, delincuentes lo asaltaron en otro local, ubicado en la Alborada y aprendió la lección. “Esto es algo que no solo pasa en Urdesa, sino en toda la ciudad”, dijo.

Para Holbach Muñetón, presidente de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, no solo perjudica al comercio, sino también al turismo. “Imagínese a algún extranjero caminando por la ciudad y que le roben sus pertenencias y documentos. Sin hacer de lado la propia seguridad de los guayaquileños”, comentó.

Añadió que, por eso, su organización ha recomendado la implementación de corredores turísticos donde haya mayor afluencia de personas, como es el caso de Urdesa, que está llena de locales con diversidad gastronómica y de diversión nocturna.

De hecho, a Sandra Arellano le extrañó que, al mediodía de ayer, no hubiera tanta gente en la zona, cuando “a la hora de almuerzo esto está repleto”, dijo la estilista que también tiene su negocio en el lugar. Fue cuando vio la grabación que dedujo el porqué de la poca afluencia de gente, incluso, en su propio salón.

Ella, por ejemplo, no le abre la puerta, que permanece bajo llave todo el día, a ningún desconocido, pero sí cree que deben hacer algo para evitar que la ciudadanía viva atemorizada por la delincuencia. “Esto pasa en toda la ciudad, no se puede ni caminar tranquila”, comentó una señora que se estaba tinturando el cabello.

Andrés Proaño, jefe del circuito Urdesa, explicó a EXPRESO que se baraja la posibilidad de que un cuidacarros haya dado algún tipo de información a los delincuentes.

“Yo tengo un chat con los (propietarios de) locales de Urdesa y no hemos registrado algo similar durante mucho tiempo. Esto es algo totalmente aislado. La percepción de la gente no es real, no hay tal inseguridad. Los robos que en esta zona se están dando es de los accesorios de los autos. Un tema para el que se están creando estrategias”, precisó.

Sin embargo, Vicente Moncada, guardia de Urdesa, cree lo contrario. En sus 16 años de labor como custodio ha sido testigo de varios hechos delictivos en la ciudadela. El último, recuerda, sucedió a inicios de año cuando robaron a un restaurante de comida árabe. “Allí también la Policía se demoró en llegar como media hora. No reaccionan de forma inmediata”, señala.

Además, coincide con Proaño en que es posible que sospechosos disfrazados de vigilantes sean cómplices de los actos delincuenciales. “Yo una vez tuve un problema con un guardia que no es parte del programa ‘Vigilante Seguro’. Vino la Policía, le pidió la cédula, y en el registro salió que tenía antecedentes penales”, relata Moncada.

Este medio también contactó a Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), quien repudió el hecho y recordó que el plan ‘Más Seguridad’ que hasta el momento prevé la integración del sistema de vigilancia de la Policía con el municipal aún no ha entrado en marcha.

Reacciones

Raúl Ledesma

Gobernador