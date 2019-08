Los futuros médicos van por los 980 cupos para internado

Sonriente y con muchas expectativas, Sara Rodríguez, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, acudió ayer hasta la secretaría de su unidad académica para tramitar la matrícula para la realización del internado rotativo en un centro hospitalario. Llevaba una serie de documentos que la acreditaban como apta para el proceso.

Junto a ella había cientos de estudiantes que esperaban realizar el mismo trámite. Ellos formaron fila y de forma ordenada entregaron los documentos solicitados. En las secretarías de las carreras de Obstetricia, Enfermería y Nutrición, el panorama fue similar.

“El proceso se está desarrollando de manera normal. A los estudiantes nos están atendiendo rápido y sin contratiempos”, dijo Rodríguez, quien aspira a obtener uno de los 980 cupos que el Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó la semana pasada a la Universidad de Guayaquil para los futuros profesionales de Medicina.

Ella es oriunda de Riobamba, pero hace cinco años tuvo que trasladarse a Guayaquil para estudiar la carrera. Por eso desea realizar su internado en un hospital del Puerto Principal. “Ojalá tenga suerte”, añadió la estudiante, quien asegura tener buenos puntajes, lo cual pesará a la hora del sorteo de las plazas asignadas.

En cambio Milton Becerra, alumno de la carrera de Obstetricia, señala que a él le conviene llevar a cabo el internado rotativo en algún centro de salud de la provincia de Santa Elena, donde viven sus familiares. “Yo estoy en Guayaquil solo por cuestiones de estudios, pero los fines de semana y los feriados viajo a mi tierra natal. Ojalá me toque hacer mis prácticas en ese lugar”, mencionó.

El programa de internado rotativo se iniciará el 1 de septiembre y se desarrollará en hospitales estatales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en las zonas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El MSP entregó 30 plazas para la carrera de Nutrición, 150 para Obstetricia, 550 para Medicina y 250 para Enfermería, basándose en la disponibilidad presupuestaria.

Entre las provincias con más cupos está Guayas, de la Zona 8, con 449 estudiantes beneficiados. Le sigue la Zona 5, con 343 plazas de las provincias de Los Ríos, Bolívar y Santa Elena; y El Oro, con 46 internos. El resto se reparte de manera equitativa entre otras provincias del país.

En abril pasado, la falta de cupos generó disturbios en la Universidad de Guayaquil. En esa fecha fueron asignadas 820 plazas, pero las autoridades del alma mater informaron que requerían cerca de 1.500. El desfase se habría originado porque los listados de alumnos no fueron enviados a tiempo al Ministerio de Salud.

A escala nacional, también hubo reclamos por el ajuste al estipendio que reciben los estudiantes durante sus prácticas hospitalarias, que finalmente no se ejecutó.

No obstante, algunos alumnos dijeron estar preocupados por este tema. “Todavía no nos dicen si el estipendio se ajustará para esta cohorte. Ojalá que no. Caso contrario, habrá reclamos por parte de los futuros profesionales”, manifestó Geovanna León, de la carrera de Nutrición, quien ayer se inscribió para acceder a uno de los cupos para el internado.

Quienes hayan cumplido con todos los requisitos deberán acudir hasta el 16 de agosto a las secretarías de cada una de las carreras, para cumplir con la matriculación.

El sorteo de las nuevas plazas se efectuará en la tercera semana de agosto.