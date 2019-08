El Cuerpo de Seguridad es visto como solución parcial

Tras el anuncio de creación del Cuerpo de Seguridad Ciudadana para Guayaquil, realizado hace dos días por la alcaldesa, Cynthia Viteri, actores sociales de la ciudad han mostrado su apoyo. Sin embargo -coinciden- si no existe una coordinación entre el Municipio y la Policía Nacional, así como una reforma en las leyes antidelincuenciales, cualquier propuesta será inútil.

Raúl Rodríguez, dirigente de los residentes de la ciudadela Las Tejas en el sur de la ciudad, conoce bien el temor de vivir asechado por la delincuencia. En 2010, su desesperación hizo que él junto a sus vecinos decidieran “encerrarse entre las rejas” para frenar los robos. Confía en que la creación de este nuevo ente municipal ayude a desalentar a la delincuencia, pero no cree que será totalmente efectivo.

“Lo ideal habría sido que el Gobierno respalde los planes del Municipio y que se pueda trabajar en conjunto. No es lo mismo andar con un tolete o con gas, que portar armas. Aún así, creo que el plan va a ayudar, aunque solo para disuadir. Entonces, va a reducir sí, pero no en el nivel y porcentajes que Guayaquil requiere”, explica.

Washington Martínez, presidente de las Ciudadelas Unidas del Norte, en cambio, no se fía ni en las acciones del Ministerio de Gobierno, ni en las municipales. Para él, la solución integral a los problemas de inseguridad de Guayaquil tiene relación con el cambio de leyes punitivas en el país.

“Somos conscientes de que mientras no se cambien las leyes y se siga protegiendo a los delincuentes, la única solución es la resistencia civil... Me refiero a que si no hay apoyo gubernamental, lo que nos queda es tomar acciones como ciudad”, apunta el líder.

Respecto al nuevo plan de seguridad de Viteri, que contempla la compra de cámaras, sirenas y camionetas para el patrullaje; Martínez cree que los equipos de vigilancia servirán solo para registrar en vídeo más hechos delictivos, pero no para capturar a sus autores.

“Lo único que se va a ganar es que más cámaras vean cómo me roban, cómo me matan; para que luego lleguen los bomberos; solo para registrar el hecho o llevarme a la morgue”, menciona.

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), teme que la compra de los nuevos implementos para ofrecer la seguridad municipal y poner en marcha este nuevo servicio, pueda derivar en costos económicos para el sector comercial.

“Las cámaras de seguridad ciudadana no deben ser cobradas por el Municipio, a través de tasas a los comerciantes, sino que deben ser costeadas con propio presupuesto del Municipio o del Gobierno central”, acota. Asimismo, resalta que el cobro de cualquier tasa “carece de justificación”, puesto que esta no es una competencia municipal.

Por su parte, Francisco Zambrano, presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cenhus), dijo sentirse preocupado y apenado por las disputas políticas protagonizadas, la semana pasada, entre el Gobierno central y el Municipio porteño.

“Vemos con malos ojos que el Ministerio de Gobierno no haya podido ponerse de acuerdo con el Municipio de Guayaquil por la seguridad ciudadana. Lo que vemos bien es que se implemente este cuerpo policial municipal; siempre y cuando se entienda que ellos van a coordinarse con la Policía para trabajar”, enfatiza.

Asimismo, Zambrano insiste en que, el hecho de que el Municipio cree su propio grupo de seguridad, no implica que estos deban tomarse atribuciones legales que no les corresponden, por ello -resalta- es la Policía la que debe liderar la seguridad, como establece la ley.

Del otro lado institucional, el general Ramiro Ortega, comandante de la Policía zona 8, aseguró a este Diario que todas las acciones en pro de la seguridad serán atinadas.

“Cualquier entidad, local o nacional tendrá el aval de la comunidad en cuanto al servicio de seguridad que le quieran proponer. Todas las instituciones deben ser copartícipes y son corresponsables de la seguridad, en este sentido, si la Municipalidad quiere sumarse es bienvenida. La Policía Nacional está cumpliendo su misión constitucional con los recursos, el talento humano y la planificación operativa”, subraya.

Lo que pasó con el plan más seguridad

Municipio de Guayaquil

La alcaldesa, Cynthia Viteri, aseguró, el pasado 1 de agosto, que el motivo para que no se haya firmado el plan ‘Más Seguridad’, que contemplaba la integración de los sistemas de vigilancia del Municipio con los del ECU 911, fue que el Ministerio de Gobierno cambió un día antes los protocolos que se habían establecido en reuniones previas.

Ministerio de Gobierno

La versión del Gobierno es que la propuesta municipal establecía la atención de todas las llamadas de emergencia que recibiera el ECU 911, lo que hubiera obligado a incrementar el número de policías disponibles en esta ciudad, lo cual, a su vez, implicaba reducir la cantidad de agentes de otras plazas o unidades de la institución, algo que no podían hacer.