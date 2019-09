Eduardo Ayala Guzmán: “Hay resultados positivos, pero seguimos corrigiendo”

Eduardo Ayala Guzmán reemplaza en la dirección ejecutiva de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) a Jimmy Negrete Núñez, quien estuvo en el cargo siete meses. Buscar mecanismos para reducir los accidentes de tránsito con víctimas es uno de los retos del flamante funcionario.

- La CTE destaca una baja de mortalidad en accidentes de tránsito ¿A qué se debe?

- En comparación a los primeros ocho meses del año pasado y del actual, logramos reducir la mortalidad en un 13,1 %. Fundamentalmente se debe a que hemos intensificado la educación vial y los operativos. Estos últimos, los planificamos para evitar malas interpretaciones, como por ejemplo que son aleatorios o que se le ocurrió a cierto vigilante.

- ¿En qué consiste el control?

- Lo hacemos en conjunto con la Policía Nacional, como los recientes que efectuamos en Durán y Samborondón. Mientras solicitamos la documentación, los uniformados nos ayudan con el control de armas y estupefacientes.

- ¿Y en Educación Vial?

- La Unidad de Educación Vial está en cada jurisdicción. En Guayas hay 11; Los Ríos, 4; y Manabí, 2. Tenemos uno en El Oro, Santa Elena, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchila. La próxima semana anunciaremos los convenios que firmaremos con varias universidades.

- Pese a los resultados que usted destaca siguen los siniestros en la vía en la costa

- Allí hay varios aspectos. Es verdad que se han registrado accidentes, pero las lesiones son menores, porque ahora sí se usa el cinturón de seguridad. Falta iluminación artificial. Para ellos nos reuniremos con directivos de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) para identificar los puntos críticos y coordinar mejoras.

- Pero los siniestros en ese sitio también son por el exceso de velocidad

- Están los radares, y esos equipos nos ayudan a disminuir los siniestros, además que educamos al conductor.

- Pero hay quejas de que ciertos radares no funcionan

- Sí funcionan. Tenemos un contrato con una empresa que hace el mantenimiento de 321 equipos fijos y 9 móviles.

- ¿Hay la posibilidad de incrementar radares?

- Si. Tenemos un plan anual de planificación. Los departamentos Operaciones e Informática nos hacen los requerimientos.

- En La Puntilla sigue el conflicto del tránsito, pese al nuevo puente

- Estamos actuando allí. Por ejemplo, logramos eliminar las carreras de autos que se desarrollaban cerca a Ciudad Celeste. Estamos tratando de controlar los nudos críticos de tránsito, aunque es evidente la congestión en horas pico.

- Pero hay un nuevo sector conflictivo, en la conexión de La Puntilla con La Aurora, precisamente en el semáforo de Ciudad Celeste

- Hay que analizarlo con nuestro departamento de Operaciones. A medida de que haya un flujo diferente de tráfico se puede reprogramar. Pero ya hay más uniformados en las horas pico y tenemos identificados los puntos de operativos en la avenida Samborondón. El miércoles me reúno con el alcalde Juan José Yúnez para articular puntos y acciones.

- Otro sector conflictivo es la vía a Salitre

- Tengo poco tiempo en el cargo y es un tema que aún no le he tratado. He hablado con el director de Operaciones, coronel William Ayala, para analizar varios puntos.

- Los vehículos de carga pesada insisten en cruzar el puente de la Unidad Nacional en horarios no autorizados

- Lo conversé con el coronel Ayala. Pedí que a esos vehículos los obliguen usar el PAN (Puente Alterno Norte) en los horarios establecidos.

- ¿Cuántos agentes tiene la entidad? ¿hay la posibilidad de un incremento?

- Hay 4.670 uniformados. Esperamos el próximo año abrir un curso de formación para nuevos aspirantes.

- ¿La CTE mantendrá solo las siete jurisdicciones?

- Estamos tratando de incrementar, esperamos que en este año se concreten nuevas competencias, además dependemos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Queremos empezar por vías importantes, como la Aloag-Santo Domingo

- Eso implica más recursos y más personal

- Es verdad. El presupuesto es de 110 millones de dólares, pero hay otras modalidades; por ejemplo, buscamos un lugar físico para los agentes. Podemos hacer alianzas