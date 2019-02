Edificios de ayer, obligados a cumplir con las normas de hoy

Construido en 1978, el Fórum, aquel edificio de la calle Vélez y 6 de Marzo que tiene 400 oficinas, 27 pisos y una terraza, carga en sus paredes el estigma de lo insalvable, por lo antiguo, y aquello se devela en la incapacidad de poder obtener el permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, negativa que a su vez impide a cada uno de sus locales conseguir en el Municipio una patente que avale sus actividades comerciales.

El Cuerpo de Bomberos explicó a EXPRESO que ese edificio no cumple con las medidas de seguridad que exige la entidad: mantenimiento del sistema hidráulico, sistema de detección, instalación de puertas cortafuego, entre otras, y aunque es el caso considerado como “más crítico”, no es el único de su tipo en la ciudad.

En 2018 se negó el permiso de funcionamiento a 2.479 locales. De ese número de usuarios, algunos se encuentran en trámite de reinspección para verificar el avance o cumplimiento de las medidas recomendadas. Otros, como el Fórum, por aquellos cambios que describen como poco factibles, están eternamente condenados a pagar multas anuales o mensuales.

La lista de estos últimos no es develada por el Cuerpo de Bomberos, pero se incluye allí el Florida, ubicado en 9 de Octubre 1904 y Esmeraldas. Al igual que el Fórum, Bomberos solicita una serie de requisitos con los que la administración dice no poder cumplir, como el de ubicar una escalera exterior de emergencia que, por su estructura y los edificios contiguos, no tiene dónde colocar.