Dos comunidades se movilizan para enfrentar la inseguridad

Dieciocho kilómetros dividen a un barrio del otro. El uno, Los Ceibos, un vecindario completamente residencial, está ubicado al noroeste de Guayaquil; y el otro, Mucho Lote 2, en plena autopista Narcisa de Jesús, un área en crecimiento, al noreste de la ciudad. Y aún así ambos comparten las mismas preocupaciones respecto a la seguridad.

Están cansados de los robos, de la presencia de delincuentes y adictos; de la oscuridad de ciertas calles (lo que incrementa también la inseguridad); y de la aún tardía respuesta por parte de la Policía, lamentan.

Ante tal situación, como lo han hecho ya algunas etapas de Sauces y la Alborada, los vecinos buscan ayuda entre la comunidad, a través de reuniones de seguridad -como las recién desarrolladas- para exigir precisamente cambios. Y urgentes.

En Los Ceibos, por ejemplo, los residentes Silvia Palacios y José Zambrano cuestionan la falta de rondas policiales y, asimismo, la presencia de agentes en los exteriores de los colegios de la zona y de una que otra peatonal históricamente considerada como conflictiva; como lo es, según denuncian, el callejón de la avenida segunda, que une a la ciudadela con el sector de Mapasingue, donde hay personas que utilizan la vía como urinario.

“Todo apesta, uno no puede cruzar porque te sientes vulnerable y hasta hemos visto intercambiar paquetitos yo no sé de qué y que no quiero ni averiguar porque me da miedo involucrarme. Ahora se ve merodeando a gente extraña que no es del sector”, afirma otra residente, quien pide a EXPRESO no se publique su nombre; mientras Zambrano, quien tiene varias quejas respecto a este último detalle, lo confirma.

La semana pasada, dijo en la última reunión (a la que fue invitada también la Policía), un hombre se trepó las paredes de un condominio y sacó un carro del garaje, como si nada. “Pese a que se llamó, la ayuda no llegó hasta dentro dos horas”. Es inaudito, manifestaron, las también residentes Olga Aragundi y Valeria Sánchez, quienes como el resto hicieron énfasis en la necesidad de incrementar las cámaras de seguridad. “El Estado no está proporcionando la atención que necesitamos”, se queja Sánchez.

Al noreste, en Mucho Lote 2, las quejas compartidas con Los Ceibos son el consumo de sustancias ilícitas, el robo a vehículos y la reacción tardía de la Policía. Aunque a Mucho Lote le aquejan además otras: el robo a viviendas, el arranche de pertenencias a peatones, el asalto a comercios y la falsificación de billetes.

“Solo en la última semana se robaron dos carros. También entraron a robar a una casa vestidos de policías. Además, la seguridad de nuestros chicos está en peligro porque, a menudo, son maltratados para quitarles sus celulares. Entonces, esa ola delictiva es lo que nos alertó para organizarnos para buscar soluciones”, relata Cristina Vaca, secretaria de Líderes de Mucho Lote 2.

Vaca agrega que el problema se agrava porque los afectados no denuncian los hechos. “No se registra el peligro al que estamos expuestos. Por eso, en la primera reunión (de seguridad) insistimos a los vecinos para que pongan denuncias y así se refleje nuestro problema”, indica.

Pedro Varela, jefe del circuito Las Orquídeas al que pertenece Mucho Lote 2, confirma los hechos delictivos en el sector. El más polémico sucedió a finales de marzo pasado, cuando cinco hombres vestidos de agentes de la Policía entraron a una casa de la urbanización, amenazaron al propietario, lo acusaron de delito de lavado de activos, y se llevaron computadoras portátiles, joyas, dinero y consolas de videojuego.