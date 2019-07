La fiesta del sabor está servida

A Emiliana Campuzano, de 57 años, poco le importó tener que recorrer 129 kilómetros en bus, desde Santa Elena, para llegar al Centro de Convenciones de Guayaquil, donde hasta el domingo se lleva a cabo la feria gastronómica Raíces, que ayer abrió sus puertas.

Si bien la inauguración de este encuentro culinario se realizó de forma oficial al mediodía -entre autoridades locales y chefs invitados- personas como Emiliana empezaron a llegar mucho antes.

“Yo estaba alistando mis productos, cuando la primera venta llegó. No eran ni las 08:00 y eso me emocionó”, precisó a EXPRESO Liseth Toledo, propietaria de Boloncity, una de las 28 huecas que en esta sexta edición concursan por la Estrella Culinaria de Oro, Plata y Bronce, uno de los galardones que se entregan en la feria.

Emiliana, quien había decidido desayunar allí con su familia -que ya la estaba esperando- un ‘bolón guayaco’, hecho a base de verde pintón, queso, chicharrón, longaniza, salsa de queso y salprieta (con el que concursan); no dudó en recorrer, una vez terminado el bocado, los 12.000 metros cuadrados de extensión que tiene la feria.

“Si vengo cada año, porque lo hago desde que se estrenó en el 2014, es porque me gusta ver lo que se ofrece. Yo soy guayaquileña de cepa, nací aquí. Y durante las fiestas aprovecho para probar de todo. No me limito”, dijo, mientras se detenía a ver, simulando ser un juez, cuál era el menú de cada estand.

Y no solo de los establecimientos participantes, cuyos guisos sobresalían en enormes bandejas imposibles de pasar por desapercibidas; sino de las otras 14 huecas invitadas, entre ellas las 8 que fueron catalogadas como las favoritas en las ediciones anteriores y las 3 ganadoras de la Estrella Culinaria del año anterior.