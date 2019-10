Víctimas de saqueos intentan recuperarse

Intentan levantar su negocio con poca mercadería. Unos han logrado desempolvar ahorros para comprar algo más, otros prestaron dinero a sus familiares para invertir en sus locales. No se podían quedar de brazos cruzados. “Hay que trabajar, porque de esto comemos y compramos las medicinas”, contó Francisco Fernández, uno de los comerciantes del mercado municipal de la isla Trinitaria, que perdió su negocio por culpa de lo saqueadores, el pasado lunes 7 de octubre.

Los pillos derribaron las puertas enrollables de su quiosco y se llevaron zapatos, zapatillas y ropa. “Por suerte tenía 800 dólares guardados y tuve para comprar algo de mercadería. Aún falta, pero ya me sirve para trabajar”, añadió Fernández, que labora junto a su esposa Gregoria Gamarra.

Cuenta que una entidad bancaria le ofreció un crédito de $ 2.500, pero él aún no se decide si aceptarlo o no.

“El problema es que todavía debo $3.000 de un préstamo que hice para mi negocio. Con ese dinero compré la mercadería que se me llevaron los delincuentes. Ahora sería meterme a otra deuda y temo que se me haga pesado. No me gusta quedar mal”, señaló el afectado.

Mirella Parrales, otra comerciante, abrió ayer su local, solo con zapatillas. Un préstamo que le hizo su hija mayor, le sirvió para invertir en la mercadería y abrir su quiosco, dentro del mercado de la isla Trinitaria. Un distribuidor se zapatillas también le dio la mano, fiándole. Pero le falta conseguir la ropa.

“Los delincuentes se me llevaron todo, sólo me dejaron un maniquí”, añadió la mujer de 52 años. Ella no pudo aplicar con una entidad bancaria que los visitó para facilitarles créditos a los afectados por el saqueo. Está en central de riesgo por un pago atrasado con dos empresas que distribuyen productos de belleza. “Necesito ayuda”, señaló.

Créditos

Para los propietarios de locales afectados por saqueos, BanEcuador ofrece líneas de financiamiento S.O.S. “Los ecuatorianos que presenten la denuncia sobre los daños causados por robos o saqueos, pueden acceder a un préstamo, hasta 10 años plazo y con periodos de gracia acorde a su actividad; de la misma manera, los periodos de pago se adaptan a su realidad, pudiendo ser: mensual, bimensual, trimestral, semestral, o al vencimiento”, señaló la entidad.