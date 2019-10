Colegios solo deben cobrar las pensiones hasta enero

La prolongación del año lectivo en el régimen Costa, que ahora culminará en febrero y no en enero de 2020, originó inquietud en los padres de familia de los planteles particulares y fiscomisionales. Ellos se preguntaban si deberían cancelar un mes más de pensión por la educación de sus hijos, por los dos días de clases adicionales.

Sin embargo, autoridades de planteles educativos y de Educación confirmaron que solo pagarán 10 pensiones, como lo hacen anualmente.

Dentro de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación para recuperar la jornada académica por la paralización, producto de protestas por las medidas económicas, consta la asistencia presencial a clases de docentes y estudiantes al final del segundo quinquemestre: el lunes 3 y martes 4 de febrero del 2020.

A través de las redes sociales, María Oliveros comentó que hace un gran sacrificio para que sus dos hijos puedan prepararse en un buen colegio. “Pago diez mensualidades escolares, no podría pagar una más”, mencionó ante la posibilidad de cancelar un adicional.

Marlene Castro, otra representante, sugirió a las autoridades educativas que efectúen controles permanentes para evitar probables “confusiones o que se malinterpreten los lineamientos dados sobre los dos días de clases en febrero”.

En cambio, Luis Suárez, no aguantó la incertidumbre y visitó el colegio donde estudian sus dos hijos. Allí le aseguraron que solo deberá abonar hasta la pensión de enero. “Esta respuesta me tranquilizó muchísimo porque yo, al igual que otros padres, tenía dudas sobre el pago, ya que todo lo tengo cronometrado y no puedo tener egresos extras”, acotó.

Esta información la corroboró Gardenia Manyoma, rectora de la Academia Naval Guayaquil. “En el ciclo Costa, los planteles educativos particulares comenzaron a cobrar sus cuotas desde abril de 2019 y deberán concluir en enero de 2020. No estamos autorizados a cobrar más, indistintamente si se extienden las clases a los meses siguientes”, resaltó.

Lo mismo recalcó Rodolfo Chang Hi Fong, rector del Colegio Politécnico (Copol), quien agregó que los dueños de los expresos escolares se han comprometido a laborar esos dos días de clases adicionales, sin ninguna recarga económica para los padres de familia. “Es una manera de compensar los días en que ellos tampoco laboraron, debido a las protestas a nivel nacional”, subrayó.

Doris Guamán, subsecretaria de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, aclaró que en las resoluciones de costos que reciben las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, en el artículo 2, se dispone que el valor de la pensión autorizada será cobrado durante 10 meses.

“El número de pensiones corresponde a los meses laborables del año escolar e incluye el prorrateo de los meses de vacaciones; de tal manera que no se pueden exigir cobros especiales, extras o adicionales. Los planteles educativos emitirán, por los valores cobrados, los comprobantes que correspondieren según la legislación tributaria aplicable”, enfatizó.

También recordó que el monto de la matrícula no debe exceder el 75 % del monto de la pensión neta fijada en el rango concordado, y será cancelado una sola vez al año.