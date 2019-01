Las clases culminarán el 1 de febrero en la costa

En un debate realizado, este viernes por EXPRESO, los lectores opinaron los beneficios de que no se haya cambiado la fecha de culminación de las clases. Entre ellos: evitar que los estudiantes asistan a clases durante la temporada invernal más fuerte, no trastocar los planes vacacionales de los estudiantes y unidades educativas, y no alterar las actividades ya programadas de los centros de educación.