Quince kilómetros para redescubrir a Guayaquil

“Es como estar en Montañita. ¿Y si después de la ruta, nos vamos allá?”, se escuchó decir a la familia Paredes Andrade, integrada por 7 miembros que habían llegado desde la Kennedy, para unirse a la travesía que incluyó un descanso en La Culata, donde los recibieron con cebiche; y en el Pez Volador, donde su dueña Angélica Cujilán se convirtió en historiadora por un instante.

“¿Sabían que el encebollado nació en altamar y gracias a un grupo de pescadores que al no tener qué más comer, improvisó con yuca y pescado, que era lo que tenía? Será cierto..., no lo sé. El punto es que sea cual fuere su origen, está en cada esquina y en mi picantería, es el principal manjar”, precisó, destacando de la ciclorruta no solo el hecho de que los clientes se incrementan, sino de que las calles no se contaminarán.

“Así no hay forma de emitir dióxido de carbono. Ya basta de carros, al menos el corazón de la ciudad, que es el centro, no los necesita”. En esta parte de la ciudad lo que hace falta, sugirió, es ver a más gente caminando y pedaleando. O como precisó Alfonso Domínguez, quiteño que vive en la ciudad hace nueve años, a más gente mirando hacia arriba o a su alrededor.

“Aquí hay edificios enormes, monumentos preciosos que deben ser observados. Guayaquil es linda y necesita ser una ciudad más potenciada”, aclaró. Pérez, quien con su triciclo se hizo presente en todos los restaurantes, lo admitió. “He tenido la oportunidad de ver un poco más que el resto. Ha faltado eso sí, seguridad. No hay todavía la conciencia necesaria para que el ciclista o el peatón pueda desplazarse. Si hoy hemos podido hacerlo es porque la Autoridad de Tránsito Municipal nos ha resguardado”. Estos son detalles en los que hay que avanzar, pensó.

Para Christian Sáenz de Viteri, gerente general de Iguana Bike Tours, la actividad que culminó cerca de las 11:00 en Puerto Santa Ana, cumplió con su objetivo de mostrar a la urbe de una forma más amigable, y de receptar asimismo nuevas ideas que a futuro puedan servir en otros recorridos.

“Nosotros queremos que más personas con movilidad reducida se unan a estos paseos”, detalló. “Ellos necesitan ser parte del todo. Lo que hemos hecho solo es un avance, el inicio para que todos vean que la bicicleta o medios de transporte similares, son vitales para el guayaquileño o el extranjero”. Y es que la bicicleta, sentenció Granda, además de preservar el medioambiente es la herramienta ideal para conocer a la ciudad.

“Hoy hemos recorrido el corazón de Guayaquil. A futuro será el norte, el sur... La intención es que lo hagamos una vez al mes. Hay tanto por descubrir y redescubrir”.

Ana María Villao, de 27 años y quien recorrió en bicicleta el centro por primera vez, aplaudió el hecho. “Me he fijado en todos los elementos y particularidades del camino. Me he dado cuenta que no hay solo paredes de cemento en calles, como Luque, y Los Ríos. Hay coloridas casas y grafitis que necesitan ser destacados. Ha sido una grata sorpresa lo que he vivido”, dijo mientras estacionaba su ‘bici’ de color rosa, al llegar a otra de las huecas.