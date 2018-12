El riesgo de ser chofer de bus en Guayaquil

Persignarse no salva vidas. De eso está seguro Marcos Castro Mera, quien desde hace 20 años se gana la vida como conductor de buses urbanos en Guayaquil.

Lo que sí le permite ese acto íntimo de fe es sentirse protegido. Se encomienda a Dios al bajarse de la cama, cuando termina su primera comida del día y al despedirse de su familia antes de emprender su viaje a la estación.

Lo hace al iniciar su turno y al terminarlo. Cuando detiene su carro y le abre la puerta a ese individuo -uno de los 530 pasajeros que recoge cada día- que en lugar de entregarle los 30 centavos que vale el pasaje, lo apunta con un revólver desvencijado y que sin ningún tipo de reparos es capaz de apretar el gatillo y descerrajarle un tiro si no hace lo que se le pide.

En ese momento, no hay oraciones que sirvan. En dos oportunidades la muerte se subió al bus que Marcos conduce. La primera, cuando conducía un bus de la línea 27. Intentó impedir que el delincuente, quien portaba un cuchillo, robe a los pasajeros: cerró la puerta con el individuo a bordo. En represalia, comenzó a hincarlo. “Yo me agaché, tratando de cuidar que no me diera en el corazón. Me hizo tres hincones en la espalda. Pensé que me mataba, pero tuve fuerzas para llevar el bus hasta la estación”.

La segunda, hace cinco años, conduciendo una unidad de la línea 35. Fueron dos disparos. “Uno me dio un poquito más arriba de la oreja izquierda. Casi me destroza una arteria y me deja muerto en vida. Eso me dijeron los médicos. El otro me rozó la frente. Estuve seis meses hospitalizado”.

Mientras laboró en esta línea, Marcos menciona lo sucedido con dos de sus compañeros como si se tratara de un escenario de guerra, como algo que solo lo ha visto en las películas: cayeron en acción. Los asesinaron los ladrones que suelen subir en determinadas esquinas de una ciudad como Guayaquil, en la que circulan 2.600 buses y están obligados a realizar viajes hacia los barrios más apartados.