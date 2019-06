El plazo a las canteras divide a las ciudadelas y operadoras

Las canteras asentadas en vía a la costa tienen hasta el 31 de diciembre de este año para obtener el permiso ambiental; en caso contrario, serán clausuradas desde enero del 2020 por el Municipio de Guayaquil de manera indefinida. Esa fue una de las disposiciones que anunció la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, la mañana de ayer, en las instalaciones de la Terminal de Aviación General, luego de sobrevolar esa zona.

“Hay canteras que colindan con ciudadelas y sus trabajos afectan directamente a los habitantes”, detalló.

EXPRESO consultó a varios representantes de las urbanizaciones de este sector sobre esta disposición. Los habitantes están agradecidos por las acciones, pero no están de acuerdo con la cantidad de meses que ha dado la alcaldesa a las concesiones mineras para la licencia ambiental.

“Las acciones son acertadas. Nos alegramos de que las autoridades tomen medidas correctivas, pero la alcaldesa está siendo flexible con las canteras y está poniendo un plazo exagerado. Este es un reclamo de hace 15 años, tiempo que han tenido las canteras para legalizarse, pero no lo han hecho. La alcaldesa está comprendiendo la necesidad de esos negocios, pero también debe entender que nos están afectando a nosotros”, precisó Guillermo Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa y residente de la ciudadela Puerto Seymour.

Para Migdalia Bajaña, presidenta del comité de la urbanización Portal al Sol, el plazo también es exagerado. “Un plazo bastante extenso porque las canteras debieron cumplir con este requisito hace años”, expresó.

No obstante, ese mismo plazo les parece corto a las concesionarias mineras. Así lo asegura Jaime Quito, operador de una de ellas. “Nosotros llevamos más de dos años en el proceso para obtener la licencia. Hay concesiones que llevan mucho más. El Municipio debe conversar con el Ministerio del Ambiente para que agilicen ese trámite, porque sí queremos tener el permiso, pero el proceso se demora mucho”, asegura.

Viteri reconoció la lentitud de la que habla Quito y señaló que en los próximos días pretende reunirse con las autoridades del Ministerio del Ambiente, para resaltar la importancia de la aceleración de los trámites.

Otro anuncio que hizo Viteri fue la participación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) en un monitoreo permanente de 30 días, que iniciará la próxima semana en la zona de vía a la costa. Expertos de esa institución se unirán al trabajo de los especialistas del departamento de Medio Ambiente del Municipio para hacer un estudio sobre la medición de la calidad del aire y del agua. Permanecerán por ese lapso en la urbanización Portal al Sol, que es una de las más afectadas por el impacto ambiental provocado por las explosiones que hacen las concesiones mineras.

Vigilarán también los horarios de detonaciones, las seguridades con las que deben circular los camiones de las canteras, la mitigación del polvo, entre otros.

En este punto, los representantes de las ciudadelas mencionaron a EXPRESO que sería ideal que el Municipio los involucrara para ser testigos de ese monitoreo.

Con este anuncio, la autoridad pretende devolverles la tranquilidad a los más de 50.000 residentes de las urbanizaciones de vía a la costa, quienes han venido reclamando de manera conjunta por las afectaciones a su salud que provocan las mineras, además del impacto negativo que han causado a los bosques, como ya lo ha publicado este medio.

Luego del encuentro con los medios, Justicia y Vigilancia clausuró otra concesionaria: Fialsa, ubicada en el kilómetro 14,5, indicó Xavier Narváez, director de ese departamento municipal. Adujo que no cumplió con el acta de compromiso de mitigación ambiental que había firmado hace dos semanas. Con ese cierre, de las 37 canteras, quedan 27 activas. Las otras diez han sido clausuradas por no firmar el acuerdo de mitigación ambiental o por no cumplirlo.