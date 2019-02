Juan Andrés Nebel propone descongestionar La Puntilla

“Según cifras oficiales, que ya hemos revisado con mi equipo, de Samborondón salen unos 60 mil carros diarios hacia Guayaquil y Daule; y, por ende, la solución no está en crear más puentes ni quitar semáforos, porque al final todos vamos hacia el pico de botella”. Ese es el argumento de Juan Andrés Nebel Romero, de 29 años, candidato a la alcaldía del cantón Samborondón por el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, liderado por el empresario Álvaro Noboa. Así sustenta su principal propuesta de campaña: el descongestionamiento de la vía principal de La Puntilla, donde a diario se estancan miles de residentes de las urbanizaciones situadas en esa parroquia.

Nebel, quien tiene el apoyo, por alianzas, de las listas 3, de Sociedad Patriótica; 9, de Libertad es Pueblo; y 33, del Movimiento Juntos Podemos, basa su propuesta en tres puntos que, según él, hacen viable su proyecto.

Primero, crear un corredor comercial cerca de la Universidad Ecotec (km 13,5 de la vía Samborondón) en donde se construirán edificios de ‘coworking’ para apoyar a las ‘startups’. (Se refiere a edificaciones que comparten o alquilan espacios a bajo costo, con la finalidad de apoyar a emprendedores).

De llegar a la alcaldía, pretende iniciar su plan desde el primer mes en el cargo. Calcula que el presupuesto para este corredor será de $ 35 millones, que saldrá una parte del presupuesto municipal y otra del sector privado.

Para Carlos Salvatierra, especialista en movilidad y ordenamiento territorial, la primera parte de la propuesta de Nebel es interesante, pero considera que le falta complemento. “Debe haber además otros tipos de equipamientos: salud, abastecimiento de víveres, etcétera, por cada cierta extensión de área, para que la gente no se movilice solo por trabajo; porque si no, solo se movería el tráfico a otro punto”.

El segundo eje del proyecto de Nebel es crear un parque industrial, también cerca de la Ecotec, donde empresarios tengan la oportunidad de ubicar o mover sus industrias. “De los 60 mil carros, 42 mil son de jóvenes de entre 18 a 45 años que van a Guayaquil a trabajar todos los días. Y además de desarrollar la identidad samborondeña, lo que quiero es evitar que esa cantidad de personas haga ese traslado. Ya La Puntilla tiene que dejar de ser el brazo derecho de Guayaquil y ser autónoma”, argumenta.

Esa parte del plan la tiene previsto para dos años. Estima que invertirá en ello $ 60 millones.

Al respecto, David Hidalgo, experto en planificación urbana, considera que donde se debe poner énfasis para evitar el tráfico es en la parte rural de Samborondón. “La población laboralmente activa de esa vía, en un 60 %, debería migrar a trabajar a la cabecera cantonal. Es ahí donde deben construirse las plazas de trabajo, donde la inversión pública y privada debe concentrarse”.

Además, para el propósito de Nebel, Hidalgo sugiere activar la movilidad fluvial sobre el Guayas, el Daule y el Babahoyo. “Usar los ríos como principales descongestionadores del tráfico vehicular”.

El tercer eje es establecer convenios con empresas que ofrezcan servicio de taxi. El fin es que dos o más personas de un sector que vayan a un mismo destino, compartan el auto. “Así se movilizarán menos unidades y habrá menos congestión”, alega.

En esta parte, los expertos coinciden en que no hay que enfocar la solución por el lado del transporte ejecutivo, sino más bien en la implementación de un transporte colectivo. “Hay que tener vías secundarias. Y no permitir que más urbanizaciones se construyan sin una ordenanza que les exija corredores viales internos”, dice Salvatierra.

Para Mónica Reynoso, educadora, residente y parte de la directiva de la urbanización Bouganville, de La Puntilla, la propuesta de Nebel es “imberbe”. “¿Por qué no proponer mejor, reubicar todos los retornos, poner una playa de estacionamiento donde la gente deje su auto y se vaya en un transporte masivo a trabajar; o un cruce por el río? Esto es más realista que lo que propone”.

Otra de las principales propuestas de Nebel es la construcción de un hospital en la cabecera cantonal de Samborondón.

Perfil del candidato

Cargos

Es presidente del Club Sport Emelec en la disciplina hockey patín.

Educación

En la Senescyt consta como licenciado en Gestión Deportiva.

Empresas

Es propietario de las empresas: Snacks to go Ecu, JCN Representaciones y de la academia de fútbol Club Sport Evolution, situada en Samborondón. Estas no registran como compañías en la Superintendencia de Compañías.

Impuestos

En el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) no registra pagos. “No me interesa darle dinero al Gobierno. Me parece que el Servicio de Rentas Internas más todos los espacios gubernamentales lo que hacen es filtrarse el dinero y mal llevarlo”, justifica.

Antecedentes

Ni en el portal de la Fiscalía ni en el de la Judicatura registra denuncias en contra.