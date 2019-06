Guayaquil, punto para hacer conciencia sobre el trabajo infantil

“Que las autoridades nos digan qué está pasando, sí genere un impacto: te hace ver cuál es el problema y si hay o no solución. Ahora sé que hay compañías que aún tienen niños dentro de su nómina de trabajo, lo que resulta ilegal. Sin embargo eso puede manejárselo, los pueden sacar y reinsertar a dónde deben, al colegio. El problema está en los que viven en la calle. Los que limpian vidrios y están en los semáforos, que otra vez se han volcado a las calles”, dijo Agustín Silva, quien se encontraba en la avenida 9 de Octubre y Malecón.

En diferentes tramos de la avenida Francisco de Orellana, por citar un caso, Wilson Ycaza, residente, ha visto cómo se han proliferado en los últimos dos años.

“Los ves vendiendo verduras, haciendo diferentes cosas. Y los ves hasta muy tarde, a veces hasta la medianoche. No obstante para que haya un cambio real los padres de estos niños deben cambiar su mentalidad. Al Ministerio de Inclusión Económica y Social sí se lo ha visto ejecutando campañas y trabajando porque lleven una vida de niño”. Para evitar su presencia en la calle, todas las autoridades deben remar para el mismo lado, aconseja Ycaza. “Si lo hace solo un ente, si las campañas no son conjuntas, la erradicación del trabajo infantil lastimosamente no se dará del todo...”.