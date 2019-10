Hay cambios de rectores ‘para que el sistema funcione mejor’

La subsecretaria de Educación de la Zona 8, Alexandra Higgins, informó ayer que está desarrollando un proceso de reorganización integral para que el sistema educativo funcione lo mejor posible. La medida involucra cambios de rectores y directores de diferentes unidades educativas, así como reemplazos en los distritos educativos de Guayaquil, Durán y Samborondón.

Hasta ahora ha cambiado a 40 directores y rectores y ha reemplazado a 5 de los 12 directores distritales. Todos ellos han sido designados bajo la figura de encargados.

Higgins explicó a Diario EXPRESO que los cambios obedecen al cumplimiento de los acuerdos 039 y 046 en los que se especifica que estos se realizarán por motivos de jubilación, renuncias voluntarias a los cargos y por cumplimiento de los plazos para los que fueron nombrados (cuatro años).

Para la designación de directores y rectores de planteles, dijo que se tomó en cuenta el perfil que deben tener los encargados: título de cuarto nivel, mínimo 12 años de experiencia como docente, no haber sido destituido ni sancionado con suspensión o multas, no tener sumario administrativo, ser candidato elegible y haber aprobado el programa de formación de directivos.

En cambio, para la denominación de directores distritales se escogió a personas capaces de gestionar y organizar, que sepan responder ante situaciones de crisis, que hagan cumplir la ley y que respondan a las denuncias que pudieran presentarse en el sistema educativo de la Zona 8. Con ello, la funcionaria descartó que estos directivos hayan sido puestos a dedo, tal como lo denuncia la Red de Maestros.

Sin embargo, hay docentes que no están de acuerdo con estos cambios y aseguran que hay funcionarios encargados que son allegados a la funcionaria. “Muchos docentes tienen suficientes méritos para estar al frente de una institución, pero no fueron tomados en cuenta, a pesar de haber estado en la terna para la designación”, expresó un maestro de un colegio donde precisamente se ha dado este cambio, pero que no quiso decir su nombre por temor a represalias.

Otra maestra afirma estar inconforme porque se ha cambiado a un rector que durante cuatro años ha trabajado por el mejoramiento del plantel. “Se deben tomar en cuenta las cosas positivas al momento de hacer las variantes”, resaltó.

En cambio, Marcelo Jiménez, maestro de un colegio ubicado en el centro de la ciudad, abriga la esperanza de que los cambios en los distritos educativos mejoren la atención que busca la comunidad educativa. “El problema es que todo sigue centralizado”, añadió.

La subsecretaria agrega que el objetivo de los cambios es contar con directivos que puedan cumplir a cabalidad sus funciones y directores distritales que puedan gestionar los pedidos, así como apoyar a los docentes y rectores.

La Red de Maestros anuncia movilización

La Red de Maestros, que agrupa a cerca de 100.000 docentes del país, anunció ayer que el gremio ha resuelto declararse en movilización permanente para demandar de las autoridades educativas atención a los problemas que existen en el sistema educativo nacional.

Agustín Lindao, coordinador nacional de la red, en rueda de prensa enumeró algunos problemas que afronta la educación, entre ellos la falta de seguridad en las instituciones educativas, la falta de docentes en los planteles, falta de diligencia en los procesos de jubilación, incumplimiento en el pago de las aportaciones al IESS, incumplimiento en los resultados Ser Maestro, entre otras.

La medida anunciada por el dirigente de este gremio, contó con el respaldo de la Central Única de Trabajadores (CUT), cuyo representante dijo que “la pelea de los maestros también es batalla de ellos”.

Lindao no informó día ni hora de las movilizaciones, ya que estas serán sorpresivas, adujo.