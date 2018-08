Sauces 1 espera que las obras lleguen antes que el invierno

Un último oficio recibido por el comité a finales de julio y firmado por el alcalde Jaime Nebot les dio un poco de tranquilidad. En el documento, el director de Obras Públicas, Jorge Berrezueta, le explica al alcalde que la obra -que ellos han estado gestionando desde hace 10 años- ha sido considerada para ejecutarse durante este año. Sin embargo, los moradores de la ciudadela Sauces 1, que tienen sus casas entre las manzanas 6 y 30, aún no saben si confiar en que el proyecto se va a ejecutar.

Las peatonales de tierra que colindan con esas manzanas rodean a más de 30 familias que piden atención municipal desde hace más de 40 años. “Tenemos tanto tiempo que hemos estado reclamando y nada. Vienen y hacen cosas, pero ya no sabemos si será verdad o no. Están arreglando otros parques y ¿por qué a nosotros no nos hacen caso?”, dijo a EXPRESO Aída Andrade, una de las fundadoras del barrio, el pasado 1 de mayo, cuando este Diario dio a conocer los problemas de movilidad y salud que padecen los vecinos.

Él área es actualmente utilizada como parqueo de carros, botadero de basura y como taller, pero también está ubicada a la salida de dos instituciones educativas y una iglesia.

“Según el proyecto aquí va a haber parqueadero, un pequeño parque, van a poner adoquines y juegos para que se diviertan los niños y máquinas para adultos mayores. Pero me dijeron que aún está en el departamento financiero y que están esperando a que se pida la partida. No sabemos cuánto más puede demorar”, menciona Alexandra Laborde, presidenta del comité barrial.

Berrezueta confirmó a EXPRESO que está prevista la realización de los trabajos, pero que tomaría un poco más de tiempo. “En un mes más o menos se estaría licitando, luego de tres meses se firma el contrato. Es probable que esté en ejecución para fines de este año”.

Laborde, al igual que sus vecinos, espera que la maquinaria llegue antes de esa fecha, pues temen que la obra se paralice por las lluvias, o peor aún, que su inicio sea postergado por la temporada invernal. “Han medido y hecho estudios pero ha quedado ahí y eso es lo que no queremos, porque se va el alcalde (Jaime Nebot) y adiós a cinco años de trabajo”.

Marcelo Sigüenza, otro vecino, considera que el Cabildo debería darle más importancia a esta obra por el tiempo que han tenido que esperar para que se realice. “No queremos que luego haya excusas para dejarlo ahí”.

“Esto nos afecta a todos, por aquí viven muchas personas de la tercera edad. Ellos salen en sus muletas y sillas de ruedas y tienen que ir con cuidado. Cuando hay lodo es peor y si encima vienen en diciembre y dejan todo removido será terrible”, menciona Mariuxi Rodríguez, quien llegó hace cuatro años al sector.

Rodríguez explica que ella ha sido testigo de varias caídas de vecinos que se tropiezan con piedras o residuos de material de construcción que suelen botar por el sector, por lo que pide que el proyecto sea realizado con urgencia.

“No está en el plan anual de obras”

El pasado 9 de abril, los vecinos de la cuarta etapa de la Alborada denunciaron, por medio de una publicación de EXPRESO, que hace dos años la regeneración urbana que llegó a la zona postergó la reparación de una calle.

Berrezueta indicó a este Diario que la reparación de esa peatonal no está en el plan anual de obras, pero que sin duda será considerada para el próximo año. “En esa calle pasaron una tubería y supuestamente dejaron la calle arreglada, pero no. Mi intención es que se haga en el 2019”.