La calle Panamá se convierte en un nuevo 'Rincón Mágico' de Ecuador'

Los guayaquileños están felices, pero a la vez hacen un llamado a las autoridades de Guayaquil para que le pongan más atención a la calle Panamá, cuya transformación fue reconocida este 31 de octubre por el Ministerio de Turismo.

Cuenca se convierte en el séptimo rincón mágico del Ecuador Leer más

Según un comunicado oficial, esta arteria -de las pocas que permanecen vivas en el centro de Guayaquil, al menos por la mañana y las tardes-, alcanzó la declaratoria de ‘Rincón Mágico’ bajo el título ‘Calle Panamá: Historia, Cultura y Sabores’.

El reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Turismo, permitirá, a decir del Cabildo, promocionar el destino a nivel nacional e internacional . “Hemos recibido la maravillosa noticia de que la calle Panamá, luego de una petición de nuestro Alcalde Aquiles Álvarez, se la ha declarado el primer 'Rincón Mágico' de Guayaquil”, confirmó Tahiz Panus, directora municipal de Turismo y Eventos Especiales; que aseguró que durante estos días de feriado en el sitio habrá actividades lúdicas y de entretenimiento para la familia: desde shows infantiles, de espuma party y obras de teatro.

Según el comunicado oficial, la calle Panamá es el primer 'rincón mágico' que ha sido declarado en Guayaquil.

Activaciones durante fechas específicas y durante los fines de semana han logrado atraer a los visitantes a la arteria. Cortesía

Los ciudadanos están felices, pero demandan más atención

Pero para los ciudadanos este tipo de actos, a largo plazo, no serán suficientes para mantener reactivada y viva esta calle, en la que se levantan decenas de cafeterías y restaurantes de especialidad en la que se instalan locales y turistas con frecuencia.

Las fiestas lograron darle esa tan anhelada vida al centro de Guayaquil Leer más

"Que Guayaquil tenga su primer destino o rincón mágico en serio que me parece hermoso, me encanta. Como guayaquileña me siento más que orgullosa. Pero para eso urge que le demos todavía más atención al lugar. Me encantaría, por ejemplo, verlo vivo cada noche; como pasa en otras ciudades de países latinoamericanos. Me gustaría de verdad", señaló Sandra Zambrano, quien habita en esta calle y ha sido testigo del cambio que logró.

(Le puede interesar leer: Guayaquil: con espacios, pero sin enfoque en lo artístico)

"Antes la calle Panamá era como las del resto del centro, desolada y muerta. Hoy está encendida, pero solo hasta cierta hora; y eso es lo que hay que cambiar", señaló.

Vida nocturna, la urgencia en el sector

Como ha publicado en reportajes anteriores EXPRESO, en el sitio ya desde hace tiempo se evidencia un problema: el movimiento nocturno se apaga con el cierre de los restaurantes. A las 20:00, la gran mayoría de locales deja de atender y apenas hay uno que otro abierto, ya levantando las mesas. Incluso hay días que en las mañanas o al mediodía, como reconocen quienes viven en el sector, el lugar permanece vacío. “Hay que salvar a la Panamá, no podemos dejar que esta calle, una de las poquísimas turísticas de la ciudad, muera”, alegó hace poco más de dos meses Doris Castillo, quien habita a pocas cuadras del malecón Simón Bolívar.

Reactivación. La calle Panamá atrae. Ciudadanos y expertos piden repotenciar esta zona turística guayaquileña. Miguel Canales

“Esta zona la pensaron para que sea más familiar, por eso los fines de semana pasa lleno, no hay dónde estacionar, la gente hace fila para entrar. También tiene que ver con la capacidad de los propietarios para administrar a su personal, en esta situación es arriesgado invertir. Porque si se atiende hasta la noche, significa casi doblar el número de trabajadores y los productos para preparar alimentos. Es arriesgado”, reflexionó Marcos Delgado, quien atiende una cafetería cerca de la plazoleta Luzárraga.

La calle Panamá también gritó ¡Viva Guayaquil! y bailó al son de las comparsas Leer más

La calle Panamá es un espacio que no debe perder su encanto, comentan los antes citados. Pero no pueden hacerlo solos. El aporte del Municipio de Guayaquil también debe influir en la reactivación turística y una masiva llegada de visitantes.

(Le puede interesar leer: Los espacios públicos para convivir en Guayaquil, escasos y en el olvido)

"Si la avenida pasaría llena de luces o al menos con los negocios y cafeterías abiertas pasadas las 20:00, juro que pasaría aquí todos los días. Amo la calle Panamá. Su concepto me parece fenomenal. Si tuviera más seguridad nocturna, si se llenaría de luces tipo led o solar, ahora que estamos con los apagones, sería magnífica. Un rincón mágico completo", señaló Sonia Mendoza, guayaquileña que habita en el barrio Centenario.

El sitio atrae a personas de todas las edades. La calle Panamá se ha convertido en un referente de la ciudad. Cortesía

Proyectos planteados por los especialistas

Conectar esta calle con el Malecón Simón Bolívar, con el barrio Las Peñas, el cerro Santa Ana y la Aerovía es un plan que quedó en papeles durante la administración municipal anterior. Pero en la actual, además de banners en redes sociales incluso utilizando inteligencia artificial en lugar de aprovechar la belleza natural del espacio, no llegan a despuntar otros proyectos.

La calle Panamá intenta retomar su brillo con ferias Leer más

Dos especialistas en la rama aportan con sugerencias para impulsar este céntrico tramo. El promotor turístico Raúl Suconota señaló que el Cabildo, en unión con propietarios de restaurantes, deben formar una hoja de ruta con proyectos que inviten a la ciudadanía a acudir.

(Le puede interesar leer: Calle Panamá: Impulsar su reactivación turística debe tomar un nuevo aire)

Pero que esos planes no solo sean para fechas específicas como las fiestas julianas o de octubre, sino y sobre todo, para épocas consideradas bajas. Y para ello también se debe incluir a la Prefectura del Guayas, para la realización de eventos culturales en las plazas a lo largo de la calle Panamá, piensa. “Hay tres o cuatro escenarios que pasan vacíos cuando se debería prestar para que se presenten obras infantiles, música en vivo, que la gente sepa que todos los días está viva la Panamá, que todos los días hay algo que ver y qué hacer. Que está viva de día, entre semana, todo el tiempo”, dijo Suconota.

Las actividades familiares han logrado atraer familias al lugar. Archivo

Luis Albán, docente en la carrera de Turismo de la Universidad Católica de Guayaquil, entonces coincidió con Suconota en fomentar la realización de actividades culturales en las plazoletas de la calle Panamá.

(Quizás le interese leer: El circuito desaprovechado en la calle Panamá)

“Puedes crear este tipo de eventos, pero en horarios de la semana definidos por el análisis en el comportamiento del tránsito de las personas y horas frías”, manifestó el catedrático.

Otra estrategia sugerida por Albán es el desarrollo de recorridos escolares en la jornada matutina por el sitio. “Tienes atractivos como el Museo del Cacao, tienes restaurantes que han participado en Raíces con productos que rescatan la cultura guayaquileña. Y hay Policía de Turismo, hay guardias privados, es decir, tienes seguridad siempre, que es importante”, sostuvo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!