Siete buses de transporte público circulan desde el sábado en La Joya

Desde el fin de semana y ante el asombro y enojo de algunos residentes, empezaron a circular siete buses de la compañía Lojatrans por las calles internas de las ciudadelas La Joya, Villa del Rey y Villa Club, en la avenida León Febres Cordero.

Su llegada, —inicialmente prevista para el mes pasado— fue pospuesta en ese entonces debido a que aún no se llevaba a cabo la revisión vehicular de todos los colectivos; un proceso que, a decir de Luis Hidaldo, gerente de la cooperativa, se ha cumplido en su totalidad. “Tenemos todos los papeles en regla”, aseguró a EXPRESO

Está mañana, decenas de personas que laboran en las ciudadelas accedieron al servicio que, hasta el viernes siguiente, será gratuito. Luego costará $ 0,25.

“Hoy me llevé la sorpresa de que ya teníamos estos buses y me parece agradable. Son una opción más para que podamos movilizarnos e incluso de forma más rápida”, precisó Alberto Tutiven, quien labora de jardinero en la etapa Aura de La Joya e hizo hincapié en el hecho de que pasan cada siete minutos en los paraderos establecidos.

Sin embargo, su presencia no causó una buena impresión a todos. Hubo moradores y dueños de taxis informales que, como ha publicado este Diario, se opusieron a que circulen y se quejaron del estado de los buses y los efectos que, advierten, causarán en el entorno.

“Estas vías no soportarán tanta carga. No están preparadas para hacerlo. Somos un área residencial, pagamos por serlo y no permitiremos que se queden. Eso nunca”, agregó Maritza Cando, habitante de Villa del Rey que asegura que saldrá a la calle junto a otros afectados para hacerse respetar.

“Que la gente no crea que nos vamos a quedar de brazos cruzados. No vamos a permitir que dañen un sector en el que hasta ahora nuestros hijos han podido vivir en paz”, añadió Juan Carlos Zambrano, de Villa Club, al hacer hincapié en que con los colectivos resultará difícil caminar.