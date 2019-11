22 bares fueron clausurados en el Cerro Santa Ana

“Tenemos más de 19 años en el sector, por favor, es urgente que nos habiliten a todos para trabajar. No nos parece justo que solo cuatro locales tengan permiso y el resto no. Es injusto. Si ya se reformó para unos locales ¿por qué no se puede emitir el permiso para todos?”, cuestionó.

Virginia Benalcázar, habitante y comerciante, criticó que durante el operativo no se haya hecho una inspección a los locales sobre el cumplimiento del acta de compromiso. “Venimos de un mal momento, con el paro nacional. Por un bar que incumple nos meten a todos en el paquete. Nos perjudican. Es totalmente injusto”, enfatizó

En el acta, los propietarios se comprometen a no tener enganchadores, no vender bebidas alcohólicas en vasos de plástico fuera del local, tener puertas y ventanas cerradas, no generar ruido en el exterior, respetar el horario de funcionamiento, presentar tasa de habilitación y no permitir la aglomeración de personas afuera de los establecimientos.