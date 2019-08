El aumento de los robos harta a los barrios y negocios

Los líderes comunitarios reclaman acciones integrales

Ante estas estadísticas, los líderes barriales, tal como lo han venido haciendo una serie de veces, exigen respuestas; y consideran paralelamente que los operativos ejecutados por la Policía Nacional no están dando los resultados deseados.

¿Qué está fallando? ¿Por qué las cifras no descienden? Son algunos de los cuestionamientos más comunes que tienen, tanto ciudadanos como comerciantes porteños.

La hipótesis de los líderes barriales, no necesariamente derivan culpa a la Policía Nacional, sino más bien a la falta de personal y herramientas para operar o la ineficacia de los protocolos de seguridad preventivos y disuasivos, así como también lo atribuyen a la ineficacia de las leyes punitivas del país.

Una de las falencias que tiene la institución, por ejemplo explica Gustavo Rivadeneira, dirigente comunitario del Distrito 3, radica en el servicio de respuesta inmediata e integral que recepta las emergencias reportadas por la ciudadanía.

A su criterio, están siendo desestimadas en un alto porcentaje cuando se denuncia a personas sospechosas, porque la apreciación es esperar a que sea un delito consumado y no una sospecha.

“Por esto es que digo que no se está previniendo con antelación, que sería lo procedente y lo que se aplicó en ciudades conflictivas como Bogotá en Colombia”, agrega, poniendo énfasis en que hace falta también que un organismo de control evalúe la labor de la Policía Nacional.

No obstante, es vital que esta cuente con los implementos necesarios para poder defenderse, acota Adolfo Klaere, presidente del Comité de Los Ceibos, haciendo hincapié en que los policías requieren de leyes que los protejan; como también lo han indicado los representantes de las Cámaras de Comercio de Guayaquil y de la Pequeña Industria del Guayas en ediciones anteriores.

“No puede ser que al delincuente con 14 detenciones lo dejen libre inmediatamente y que los derechos humanos los defiendan a ellos y no al ciudadano común, que es asesinado y maltratado todo el tiempo”. No puede ser tampoco -sentencia- que la Asamblea no está tomando los correctivos que corresponde para voltear su mirada hacia Guayaquil y actuar ante la problemática por la que está pasando la ciudad.

Para algunos ciudadanos, como Katherine Rosales, quien vive en la décima etapa de la Alborada, una de las medidas que podrían tomarse para reforzar la seguridad radica en el hecho de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a patrullar.

Sin embargo, líderes como Patricio Barroso, presidente del Consejo Barrial de la ciudadela El Cóndor, hacen énfasis en que la medida no es tan simple como parece.

Para que ellos ingresen, sostiene el también exmilitar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al igual que como pasa con la policía, primero deben cambiarse las leyes. “Las Fuerzas Armadas han sido creadas para que custodien las fronteras, no tenemos la autorización de hacer detenciones directas. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un miembro se le va un disparo por agarrar al delincuente, automáticamente las leyes no lo van a amparar”.

¿Qué hacer entonces? Hay que cambiarlas, concuerdan. Y sostienen que la Policía y el Gobierno deben apoyar el plan de seguridad que propone el Municipio de Guayaquil.

“Si todas las entidades trabajan al mismo ritmo y paralelamente se penalizan los delitos y no se permite más el manoseo interno en el sistema, la ciudad puede mejorar”, argumenta el presidente de la agrupación Líderes de Mucho Lote 2, Antonio Barco, quien ante el nivel de violencia que hoy se experimenta, no descarta que el conflicto que se está viviendo de igual forma en el interior de la cárcel, esté relacionado con lo que está pasando en el Puerto Principal.

“Pienso que es muy posible que los líderes de aquellas bandas que están adentro, están operando de igual forma en el exterior. Hay que ponerle atención al tema. Y es que si no se pone un freno, de aquí a mañana serán las bandas quienes nos van a gobernar”, agrega.