Dos agentes de la ATM atropellados por taxista ilegal

Dos uniformados de la Agencia Nacional de Tránsito (ATM) resultaron heridos, la noche de este viernes 28 de junio, cuando aparentemente un conductor ilegal que tomaba una carrera no se quiso detener ante la señal de uno de los agentes.

El hecho ocurrió en un centro comercial del sur de Guayaquil. Los agentes, un hombre y una mujer, quedaron tendidos en la calzada. Personas que estaban en el lugar trataron de atenderlos, pero para evitar cualquier afectación en su salud no los movieron.

Orlando Murillo, del área de comunicaciones de la ATM, envió un reporte señalando que los heridos son “el agente 193 Katiuska Lisbet Paz Arreaga y el fedatario 1216 Roberth Mauricio Hernández Campoverde”. Ambos fueron trasladados al Hospital del Seguro Social, también en el sur de la ciudad.

“Nuestra área de asuntos internos y externos ya está trabajando para dar con el paradero del vehículo causante del arrollamiento y del conductor que ha atentado contra la integridad de nuestros agentes”, explicó Murillo, resaltando que para ello se revisarán las cámaras de seguridad del centro comercial.

Un mensaje de WhatsApp, del que no se tiene veracidad sobre su procedencia, comentaba el hecho con el siguiente mensaje de voz: “Un portable (...) cogía una carrera y la ATM lo vio y lo quiso parar, y el colega no se quiso detener y por ahí, bueno, cogió y la terminó atropellando por no dejarse llevar. Ahora sí con esto, colegas, lo que nos espera”, advierte.