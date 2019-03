Atención de salud 24/7, el plan de Mónica Mosquera

La candidata a la alcaldía por el Movimiento Integración Popular Socialista, lista 110, Mónica Mosquera Paucar, conoce de primera mano las necesidades que tienen sus electores: vive en un barrio popular de la cabecera cantonal, donde el agua potable llega a cuentagotas por medio de redes obsoletas de distribución y se clama por una mejor atención de salud. Los actuales dispensarios, del Estado y del Municipio, abren apenas 8 horas, entre lunes y viernes.

Precisamente, estos dos ítems sobresalen de una propuesta de posible administración compuesta de 14 puntos. Sin embargo, esta candidata asegura que trata de ser lo más cauta posible con respecto a su oferta de campaña. “No quiero lanzar planes de obras que no podré ejecutar”.

Es por eso que en el tema de la salud, considera que lo más adecuado es pensar en ampliar el horario de atención del centro médico municipal. De ocho horas, extender el servicio a 24. “Llegaré a acuerdos con médicos locales, que tenemos muchos y muy buenos. Así atenderé a la demanda local. Eso hasta que podamos cumplir con las gestiones para que el Estado construya un hospital tipo B. Porque no hay que engañarnos, ese es el tipo de hospital que requiere nuestro cantón”.

Acerca del agua potable, propone repotenciar el sistema que existe. “Así llevaremos el servicio al 60 % de la población del cantón. Pero antes de aumentar la producción de agua, cambiaremos la red de distribución, algo que se ejecutará en cinco a seis etapas”. También habla de un presupuesto: $ 90 millones.

¿De dónde saldrá ese dinero, si Samborondón maneja un presupuesto cantonal de 48 millones de dólares? “Para financiar esta obra, ya tengo propuestas, inversionistas de China que dicen que pueden hacer ese trabajo y producir el agua de calidad que nos merecemos los samborondeños”, dice.

En el análisis de factibilidad de la oferta de campaña de Mosquera, Omar Zambrano Zambrano, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de este cantón guayasense, asegura que el tema de la salud ha sido uno de los requerimientos más reiterativos de los samborondeños, y sin embargo, se le ha dado muy poca atención.

“No requerimos un hospital con 200 camas, apenas que el centro médico municipal atienda las 24 horas y que tenga a un médico internista. No requiere mucha inversión. Resolver este tema es muy fácil”, asegura Zambrano.

En esto difiere Francisco Vera, expresidente del Colegio de Médicos del Guayas, quien habla de que generar una atención las 24 horas implica mejorar la infraestructura que se tiene en la cabecera cantonal. “Ni siquiera con los hospitales del día, que en Guayaquil han implementado el Municipio y el Ministerio de Salud, se atiende como debe ser las necesidades de los guayaquileños”.

Es por eso que considera que no es una propuesta que no se pueda ejecutar desde la administración municipal, si no se la ha cumplido hasta ahora, dice que es por falta de decisión. Diferente es el tema del agua potable. “Repotenciar, sí, pero antes deberá reemplazar el total de las redes de distribución que están obsoletas. Son de hace 40 años”, dice.

Wilson Flores, expresidente del Colegio de Arquitectos del Guayas y exdirector de Planificación del Municipio de Durán, considera que la oferta de Mosquera no es del todo clara en cuanto a lo que pretende hacer con los 90 millones de dólares. “Si habla de cambiar las redes de distribución, puede que le alcance y le sobre, pero si suma en esto repotenciar las plantas potabilizadoras, eso ya es otra cosa. Cuesta mucho dinero”.

En todo caso, con estas propuestas Mónica Mosquera aspira a ganar las elecciones a la alcaldía de Samborondón, sumado a la promesa de crear además planes de desarrollo agrícola, turístico y cultural; promover la legalización de la tenencia de la tierra y hasta habla de la creación de un instituto superior en técnicas agrícolas.