Hay 32.000 aspirantes para 2.000 plazas en la Policía

En la sede de la Gobernación del Guayas, unos trescientos aspirantes a miembros de la Policía Nacional asistieron a una reunión de socialización del proceso de reclutamiento de nuevos servidores. La dirigieron Santiago Dávila, delegado del Ministerio de Gobierno, y Faustos Salinas, comandante de la Zona 5 de la entidad.

Los jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 18 y 25 años, son parte de los 32.000 aspirantes que en el país buscan un cupo en las filas policiales. Solo hay 2.000 plazas para las 24 provincias.

La institución seleccionará a 200 para el nivel directivo, de los que 170 serán hombres y 30 mujeres. Y para el nivel técnico operativo escogerá a 1.800, de los que 1.530 serán hombres y 270 mujeres. Todos deben superar, entre otras, las pruebas psicológicas, médicas y físicas.

En ambos niveles el proceso de reclutamiento dura ocho meses, tiempo durante el cual deben pasar las evaluaciones. Después de ese periodo, los del nivel directivo tendrán una preparación académica de 4 años; y los del técnico operativo, de 2.

Para la reunión, la sala se llenó. Incluso, muchos de los solicitantes tuvieron que hacer fila para ingresar y atenderla de pie.

“Cuando me enteré de la reunión supe que tenía que venir. Quiero participar de cada encuentro para saber qué tengo que hacer para ser policía. Por 2 años he buscado empleo, pero no he conseguido. Me inscribí porque siendo policía puedo tener una estabilidad laboral”, mencionó a EXPRESO Alejandra Camacho, de 21 años, quien llegó desde el sur de la ciudad.

Como ella, el resto de chicos con los que habló este medio señalaron estar interesados en los cupos para conseguir una plaza de trabajo, más que por el deseo de brindar seguridad.

No obstante, en el encuentro, a más de detallar los requisitos y el proceso del reclutamiento, las autoridades destacaron la importancia de que los jóvenes aspiren a los puestos por vocación y que no caigan en actos de corrupción.

“Queremos hacerle un llamado a que postulen con entusiasmo y a que tengan cuidado de falsas personas que a través de redes sociales dicen integrar este proceso, y que les prometen que serán parte de esta institución”, advirtió Salinas.

Para frenar la corrupción en el proceso, el comandante señaló, que como parte del Plan Confianza y Transparencia de la Policía, el único medio por el que deben interactuar los postulantes sobre su postulación, es la plataforma web de la institución.

Las autoridades también hicieron énfasis en la Prueba de Confianza que deberán pasar los aspirantes y que determinará su nivel de confiabilidad. “Porque queremos que los mejores ciudadanos sirvan a su comunidad”, expresó.

Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por los postulantes no es ese examen el que les preocupa, sino el puntaje de la prueba Ser Bachiller, que es otro requisito, y el mínimo de estatura.

“Creo que tengo la mayoría de requisitos, pero no llego al 1,68 (metros) de altura y eso me preocupa”, comentó Jefferson Cevallos, de 22 años. Y aunque la mayoría de consultados por EXPRESO llegaba a las 750 puntos en la prueba Ser Bachiller, Dávila aclaró que los puntajes son requisitos de las universidades donde tomarán clases los jóvenes.

La postulación se inició en línea (www.ministeriodegobierno.gob.ec) el pasado 1 de agosto y concluirá el 23 de este mismo mes. Es decir, aún puede crecer el número de aspirantes.

Algunos requisitos

Físicos

Ser ecuatoriano. Tener entre 18-25 años de edad hasta el 23 de agosto.

Las mujeres deben medir al menos 1 metro con 57 centímetros y los hombres 1 metro 68 centímetros.

Educación

En la prueba Ser Bachiller, tener mínimo para el nivel directivo 800 puntos y para el técnico operativo 750.

Jurídicos

No haber recibido sentencia condenatoria y no adeudar pensiones alimenticias.

Test de personalidad

Experta en psicología recomienda una prueba más para los futuros policías

Uno de los puntos importantes del proceso de reclutamiento para servidores policiales, en el que las autoridades hicieron énfasis, fue en la Prueba de Confianza, que consiste en la toma de exámenes para medir el grado de confiabilidad del postulante.

Esta prueba que se implementó en 2014 cuenta con 4 evaluaciones: poligráfica, psicológica, toxicológica (adicción a drogas o alcohol) y socioeconómica.

Sin embargo, la especialista en psicología, Julieta Sagnay, aunque destaca la aplicación de esa prueba, señala que un examen al que la institución debería hacerle hincapié es al Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI).

“Esta prueba es muy validada para que no ingresen antisociales a la institución. Sus resultados dan una alerta”, explica la experta.

Ese examen, que sugiere Sagnay, que desde su perspectiva puede ser más eficaz que el de Confianza, consta de 567 preguntas y revela los rasgos de personalidad y trastornos.